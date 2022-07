Diretta sorteggio calendario Serie B 2022-2023/ Streaming video Sky: le 38 giornate

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2022-2023: ENTUSIASMO ALLE STELLE!

La diretta del sorteggio del calendario Serie B 2022-2023 ci terrà compagnia dalle ore 20.30 di questa sera, venerdì 15 luglio, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria – ospita dunque la Reggina –, quando verrà svelato il cammino delle varie squadre nelle 38 giornate del prossimo campionato cadetto, e dunque dopo aver scoperto il calendario di Serie A siamo pronti a togliere i veli anche al secondo torneo più importante del calcio italiano. Diciamo subito che si partirà nel weekend che precede il Ferragosto e che il 19 maggio 2023 terminerà la stagione regolare di Serie B, seguita naturalmente dai playoff per definire la terza squadra promossa e dai playout per stabilire la quarta retrocessione.

Ai nastri di partenza ci sono 20 squadre che saranno protagoniste della diretta del sorteggio del calendario di Serie B 2022-2023, pronte a conoscere giornata per giornata come si svilupperà un torneo che è sempre stato molto entusiasmante ed incerto. Le citiamo in ordine alfabetico: Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, Sudtirol, Ternana e Venezia. Le sette novità sono Cagliari, Genoa e Venezia retrocesse dalla Serie A, che prendono il posto delle promosse Lecce, Cremonese e Monza, mentre le promosse dalla Serie C sono Sudtirol, Modena, Bari e Palermo, che avvicendano Vicenza, Alessandria, Crotone e Pordenone.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2022-2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRLO IN DIRETTA

La diretta tv del sorteggio del calendario di Serie B 2022-2023 sarà affidata alle emittenti che forniranno le partite del campionato: appuntamento dunque su Sky Calcio (canale numero 202 della piattaforma satellitare) con la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video grazie a Sky Go, mentre naturalmente si tratterà di una vera e propria diretta streaming video per quanto riguarda DAZN, secondo le modalità che gli abbonati ormai conoscono molto bene. Inoltre il sorteggio del calendario potrebbe essere trasmesso anche sul canale YouTube ufficiale della Lega Serie B.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2022-2023: IL CONTESTO

La diretta del sorteggio del calendario Serie B 2022-2023 ci presenterà stasera il cammino delle squadre al via. Possiamo allora citare alcune delle grandi candidate alla promozione diretta: sicuramente questo ruolo tocca alle retrocesse Cagliari, Genoa e Venezia, forse in modo particolare alle due compagini rossoblù che hanno eccellente tradizione nella massima categoria e vogliono tornare al più presto in Serie A. Ci riproveranno poi quelle formazioni che l’anno scorso si sono fermate ai playoff di Serie B, a cominciare dal Pisa che ha perso la finale contro il Monza dopo una incredibile girandola di emozioni.

Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia sono le altre squadre che ripartono dai playoff raggiunti pochi mesi fa, c’è poi chi vorrà fare meglio e da questo punto di vista il primo nome è senza dubbio quello del Parma, che un anno fa indossava i panni della grande favorita della Serie B e invece ha chiuso al dodicesimo posto in classifica. La diretta del sorteggio del calendario di Serie B 2022-2023 costituirà poi una grande emozione per le quattro neopromosse, in particolare per il Sudtirol che è alla sua prima partecipazione al campionato di Serie B, ma anche per piazze importanti quali Bari, Modena e Palermo, che di certo non vorranno recitare da comprimarie, con grande curiosità soprattutto per i rosanero siciliani dopo i recenti cambi societari.











