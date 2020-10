Diretta Sorteggio Uefa Champions League 2020 gironi/ Streaming video tv: ora x, le 17

Oggi, giovedì 1 ottobre, è attesa la diretta per il Sorteggio della Champions League 2020 della fase a gironi ed è grande attesa per questo nuovo appuntamento con le urne della UEFA, che si apriranno solo alle ore 17.00, nella sede degli RTS Stidios di Ginevra. Dopo dunque i primi turni di qualificazione, che non hanno visto protagonisti i club italiani, ecco che si fa davvero sul serio per la prima competizione per club del continente: con il sorteggio della fase a gironi, infatti entrano nel tabellone tutte le big del calcio europeo, dal vincitore della scorsa edizione della Champions e della Supercoppa UEFA Bayern Monaco, fino ai club italiani qualificatisi, ovvero Juventus, Inter, Atalanta e Lazio, di cui non vediamo l’ora di conoscere i prossimi avversari. Negli ultimi anni le urne non hanno spesso sorriso alle nostre squadre, che hanno affrontato dei gironi di ferro, ma a prescindere da questo, tutte sono impazienti di scoprire quali saranno i prossimi ostacoli nel loro cammino fino alla finalissima del prossimo maggio

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE 2020

La cerimonia del sorteggio dei gironi di Champions League 2020-21 verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, con diretta streaming video riservata gli abbonati tramite il servizio Sky Go. Aggiungiamo che naturalmente l’evento, in diretta da Ginevra sarà disponibile anche in streaming video sul portale ufficiale della UEFA, all’indirizzo www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020 GIRONI: LE PROTAGONISTE

Nella trepidante attesa di conoscere il verdetto del sorteggio della Champions league 2020 per la fase a gironi, ecco che ci pare subito il caso di vedere quali saranno le big presenti nelle urne a Ginevra. Come dicevamo prima vi saranno tutte le quattro formazioni italiane che si sono qualificate al termine della passata stagione di Serie A: la campionessa d’Italia Juventus, seguita dall’Inter di Conte, l’Atalanta di Gasperini (tra le più belle sorprese nella passata edizione della Coppa) e la Lazio di Inzaghi. Ovviamente non saranno le sole: nel tabellone infatti entreranno nel complesso 26 squadre (che si sono qualificate direttamente alla fase) più le sei che sono sopravvissute anche agli ultimi play off preliminari (disputatisi martedi e mercoledì). Va dunque precisato che, da regolamento, anche per questa edizione del sorteggio di champions leale, saranno 4 le fasce in cui sono state divise le 32 squadre partecipanti: il primo sarà composto dai campioni in carica della Champions ed Europa League (e dunque Bayern Monaco e Siviglia), seguire dalle vincitrici del campionato nelle sei nazionali con il Ranking UEFA maggiore (e dunque Real Madrid, Liverpool, Juventus. Psg, Porto e Zenit). Le altre fasce invece saranno determinate dal ranking per club e sono state definite completamente solo ieri sera, al termine delle ultime sfide per i play off della Champions league.

© RIPRODUZIONE RISERVATA