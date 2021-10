Diretta sorteggio gironi Europei donne 2022/ Streaming video tv: avversarie Italia

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI EUROPEI DONNE 2022: ITALIA CON…

La diretta del sorteggio dei gironi agli Europei donne 2022 si tiene a Manchester, alle ore 18:00 di giovedì 28 ottobre: il fuso orario è italiano, e nell’urna è compresa anche l’Italia che dunque attende i nomi delle sue avversarie in un torneo che potrebbe vederci grandi protagoniste dopo gli ultimi risultati, a cominciare naturalmente dal quarto di finale timbrato al Mondiale di due anni fa ma poi anche il cammino che ci ha portato a entrare nella fase finale di questa competizione.

Stiamo del resto parlando di una nazionale che ha giocato due volte la finale e nelle prime edizioni è sempre arrivata in semifinale; una nazionale in crescita sotto la guida di Milena Bertolini, ma qui ovviamente le considerazioni riguardano i possibili accoppiamenti nel girone e allora possiamo subito andare a vedere quali siano i temi principali e le ipotesi legate alla diretta del sorteggio gironi agli Europei donne 2022, sperando chiaramente che per l’Italia il cammino nella prima fase possa essere agevole.

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI EUROPEI DONNE 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA CERIMONIA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv del sorteggio gironi degli Europei donne 2022: l’evento non viene trasmesso sui canali della nostra televisione, ma l’appuntamento per tutti gli appassionati dovrebbe comunque essere garantito attraverso il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) ed eventualmente sui relativi canali (da YouTube ai profili social), in ogni caso sarà una visione in diretta streaming video.

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI EUROPEI DONNE 2022: IL CONTESTO

Naturalmente nel presentare il sorteggio dei gironi agli Europei donne 2022 dobbiamo subito parlare della formula: le nazionali partecipanti alla fase finale sono 16, e dunque verranno equamente suddivise in quattro gironi. Il sistema è per fasce, dalle teste di serie fino alla quarta fascia: questo garantirà almeno sulla carta un sorteggio equilibrato e abbordabile almeno per le big. L’unica sicura della propria destinazione è l’Inghilterra che, in quanto nazione ospitante, è già stata inserita come testa di serie del gruppo A: tutte le altre saranno sorteggiate oggi a Manchester.

L’Italia è nella seconda urna: non potrà incrociare le altre nazionali di questa seconda fascia che sono Svezia, Spagna e Norvegia. Le altre teste di serie sono Olanda, Germania e Francia: diciamo subito che almeno una big toccherà alle azzurre, e allora per definire il grado di difficoltà del girone bisognerà valutare le avversarie delle altre fasce. Non tanto la quarta (Islanda, Russia, Finlandia e Irlanda del Nord sono tutte più che abbordabili) quanto la terza che comprende Danimarca, Belgio, Svizzera e Austria: una in particolare, come vedremo, ci farebbe tremare…



