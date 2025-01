DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE 2025: GLI ACCOPPIAMENTI PER ATALANTA, JUVENTUS E MILAN

Oggi alle ore 12.00 ecco la diretta sorteggio playoff Champions League 2025: non eravamo abituati a vivere le emozioni dell’urna di Nyon in pieno inverno, ma naturalmente il nuovo format della Champions League comporta anche un sorteggio aggiuntivo oggi, venerdì 31 gennaio 2025, anche se dobbiamo dire che si tratterà di un’estrazione con molti paletti già definiti, dal momento che buona parte del tabellone è già composto in base alla classifica finale del girone unico. Andiamo allora a scoprire che cosa attenderà Atalanta, Juventus e Milan, le tre protagoniste italiane in ordine alfabetico.

Avversaria Milan playoff Champions League/ Verso il sorteggio: rischio derby! (oggi 31 gennaio 2025)

Ricordiamo infatti che il Bologna è stato eliminato, sia pure con onore, mentre l’Inter è tra le magnifiche otto già certe di un posto negli ottavi di finale. Infatti, come tutti sanno, la diretta sorteggio playoff Champions League 2025 sarà riservata unicamente alle squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto, che dovranno disputare questo turno aggiuntivo con andata l’11 e 12 febbraio e ritorno la settimana dopo. Fra loro, oltre alle tre italiane, anche numerose altre big: dal Real Madrid al Bayern Monaco, dal PSG al Borussia Dortmund, fino al Manchester City che ha seriamente rischiato di rimanere addirittura fuori dalle prime 24. Adesso però spieghiamo perché si tratterà di un sorteggio con molti vincoli…

Avversaria Juventus playoff Champions League/ Milan o Psv, sarà un deja-vu (sorteggio, 31 gennaio 2025)

SORTEGGIO PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta sorteggio playoff Champions League 2025 in tv sarà sui canali di Sky Sport, abbonamento necessario quindi anche per il servizio della diretta streaming video. Per tutti ci sarà invece il sito della Uefa, nella sezione ovviamente dedicata alla Champions League.

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE 2025: TUTTI I PALETTI NEL REGOLAMENTO

La diretta sorteggio playoff Champions League 2025 rispetterà quindi un regolamento che ha già determinato delle coppie: abbiamo detto che in ballo ci sono le squadre dal nono al ventiquattresimo posto del girone unico, che saranno suddivise in quattro sottogruppi da quattro squadre ciascuna, delle quali due teste di serie e le altre ovviamente no. Ecco allora che la nona e la decima saranno accoppiate alla ventitreesima e alla ventiquattresima, poi avremo a scalare le teste di serie fino alla coppia formata da quindicesima e sedicesima, che se la vedranno con la diciassettesima e la diciottesima, perché ovviamente fra le non testa di serie si va invece a finire.

Avversaria Atalanta playoff Champions League/ Sorteggio: Sporting Lisbona o Bruges (31 gennaio 2025)

Per capirci: l’Atalanta nona sa già che nella diretta sorteggio playoff Champions League 2025 pescherà una fra Sporting Lisbona o Bruges, mentre quella che non toccherà alla Dea sfiderà il Borussia Dortmund. Situazione particolare invece per Milan e Juventus, che saranno una testa di serie e l’altra no nel sottogruppo 13/14 vs 19/20: per i rossoneri l’altra opzione è il Feyenoord e per i bianconeri il PSV Eindhoven, di conseguenza o avremo un doppio scontro Italia-Olanda, oppure ci attenderanno due derby, per un playoff che sarebbe bollente per il Diavolo e la Vecchia Signora.