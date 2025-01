RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: TUTTO IN UNA NOTTE!

Eccoci arrivati alla notte da dentro o fuori, oggi mercoledì 29 gennaio 2025 i risultati Champions League saranno una raffica di emozioni garantite, perché fra le novità dell’introduzione della fase campionato a girone unico c’è anche la contemporaneità delle partite nella ottava e ultima giornata. Questo significa la bellezza di 18 partite alle ore 21.00 di questa sera, con le 36 partecipanti in campo tutte insieme, con scenari naturalmente molto diversi, da Liverpool e Barcellona già certe di essere agli ottavi a chi non può più sperare nemmeno nei playoff, compreso il Bologna.

Di mezzo c’è di tutto, perché per i risultati Champions League bisogna tenere conto che la classifica è ancora cortissima proprio nelle posizioni più delicate – spiccano in particolare sei squadre a quota 13 punti e altre cinque a 12. Le altre quattro italiane sono tutte già certe di avere come minimo un posto ai playoff, ma si può puntare anche agli ottavi, con prospettive diverse che adesso andiamo a presentare per Inter, Milan, Atalanta e Juventus, citate proprio in ordine di classifica.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: LE PROSPETTIVE DELLE SQUADRE ITALIANE

L’Inter è quella messa meglio, perché si presenta con 16 punti e quindi per i nerazzurri di Simone Inzaghi basterà un pareggio casalingo contro il Monaco nei risultati Champions League per essere matematicamente certi di un posto fra le prime otto, che in base alle combinazioni dei risultati altrui potrebbe arrivare anche in caso di sconfitta – meglio comunque evitare, facendo leva sulla migliore difesa dell’intero torneo. Il Milan è invece atteso sul campo della Dinamo Zagabria: i rossoneri partono da quota 15 punti, bisogna vincere per essere sicuri, ma anche un pareggio potrebbe bastare contro Fabio Cannavaro.

Il match più affascinante per i risultati Champions League sarà sicuramente Barcellona Atalanta, per la Dea una trasferta difficile ma stuzzicante, perché partendo da 14 punti con una vittoria sarebbe certo un posto agli ottavi e chissà, forse potrebbe bastare anche un pareggio, magari approfittando del fatto che i catalani hanno già in tasca il biglietto per gli ottavi. Infine, ecco Juventus Benfica, con zero calcoli per i bianconeri, che devono vincere e sperare in combinazioni favorevoli per evitare i playoff e ottenere a sorpresa un posto immediato per gli ottavi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 8^ GIORNATA

Ore 21.00

Aston Villa Celtic

Barcellona Atalanta

Bayern Slovan Bratislava

Borussia Dortmund Shakhtar

Brest Real Madrid

Dinamo Zagabria Milan

Girona Arsenal

Inter Monaco

Juventus Benfica

Leverkusen Sparta Praga

Lille Feyenoord

Manchester City Bruges

PSV Liverpool

Salisburgo Atletico Madrid

Sporting Lisbona Bologna

Stoccarda PSG

Sturm Graz Lipsia

Young Boys Stella Rossa

