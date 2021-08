Diretta/ Sorteggio playoff Conference League 2021-2022: quale avversario per la Roma?

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE: LA ROMA DI MOURINHO È TESTA DI SERIE!

Si terrà quest’oggi la diretta del sorteggio dei playoff di Conference League, la nuova manifestazione per club organizzata dall’Uefa, terza per importanza dopo Champions ed Europa League. L’appuntamento per la diretta è fissato alle ore 14:00 di oggi pomeriggio, quando scopriremo quale sarà l’avversaria della Roma di Josè Mourinho, l’unica italiana impegnata in questa inedita manifestazione.

Le qualificazioni al torneo sono scattate praticamente un mese fa, lo scorso 6 luglio, e si andrà avanti fino al prossimo 26 agosto; a quel punto sarà composto il tabellone delle 22 sfidanti che parteciperanno quindi alla fase a gironi insieme alle dieci squadre che sono state sconfitte negli spareggi dell’Europa League. Seguire la diretta del sorteggio dei playoff di Conference League risulterà estremamente interessante, in quanto, come detto sopra, scopriremo chi dovrà affrontare la Roma e fra le big in gara vi sono squadre del calibro del Tottenham, ma anche l’Anderlecht, il Trabzonspor, il Feyenoord e il Rennes.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO PLAYOFF DI CONFERENCE LEAGUE

Come si svolge la diretta del sorteggio dei playoff di Conference League? Si pesca una pallina contenente un numero da uno a 5 fra le cinque squadre teste di serie che sono/saranno FK Jablonec (CZE) / Celtic FC (SCO), FC Sochi (RUS) / FK Partizan (SRB), PFC Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL) / F.C. Copenhagen (DEN), AS Roma (ITA) e infine una fra WKS Śląsk Wrocław (POL) e Hapoel Beer-Sheva FC (ISR). Quindi si procederà col pescaggio di una pallina col numero dal sei al dieci, leggasi le non teste di serie SK Rapid Wien (AUT) / Anorthosis Famagusta FC (CYP), FC Tobol Kostanay (KAZ) / MŠK Žilina (SVK), CD Santa Clara (POR) / NK Olimpija Ljubljana (SVN), Dinamo Batumi (GEO) / Sivasspor (TUR) e Trabzonspor AŞ (TUR) / Molde FK (NOR). Le due palline daranno vita all’accoppiata, mentre, per capire chi giocherà prima in casa, si rimescoleranno e si ripescheranno. Le gare sono previste giovedì 19 agosto (andata), e giovedì 26 (ritorno).

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE: DOVE VEDERLO IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire in diretta il sorteggio dei playoff di Conference League si potranno sfruttare vari canali, a cominciare, come sempre, dal sito ufficiale dell’Uefa che proporrà la diretta video streaming. Spazio quindi a Sky Sport, che attraverso Sky Sport 24 (molto probabilmente), fornirà appunto la copertura dell’evento live, evento che ovviamente sarà visibile anche su Sky Go, l’applicazione di video streaming dedicata e riservata ai soli abbonati a Sky. Infine, segnaliamo Dazn, la piattaforma video streaming che quest’anno trasmetterà tutte le partite della Serie A. Tutti coloro che non potessero seguire l’evento su questi canali potranno aggiornare le varie pagine social ufficiali della federazione europea di calcio nonché dei vari club partecipanti, e ovviamente rimanere su queste pagine per scoprire i futuri accoppiamenti.



