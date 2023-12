DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF EUROPA LEAGUE/ Video streaming tv, chi è già agli ottavi? (oggi 18 dicembre 2023)

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF EUROPA LEAGUE: CHI AGLI OTTAVI?

Mentre è sempre più vicina la diretta del sorteggio dei playoff di Europa League, adesso è doveroso ricordare quali sono le otto squadre che hanno vinto i gironi e che di conseguenza sono esentate da questo turno che andrà in scena a febbraio, dunque le rivedremo solamente a marzo e negli ottavi di finale. Naturalmente sottolineiamo con grande piacere la presenza fra queste otto “elette” dell’Atalanta, che ha subito ritrovato un eccellente feeling con l’Europa dopo un anno di assenza. Sarà tuttavia l’Inghilterra a fare la voce grossa in tal senso, grazie a West Ham, Brighton e soprattutto Liverpool che hanno vinto i rispettivi gruppi, con i Reds che sono il nome più prestigioso.

Avversaria Milan playoff Europa League/ Sorteggio: verso la Francia? (oggi 18 dicembre 2023)

Come l’Italia, anche Germania e Spagna hanno una vincitrice a testa, cioè il finora perfetto Bayer Leverkusen e il Villarreal, infine completano questo elenco gli scozzesi Rangers Glasgow e lo Slavia Praga per la Repubblica Ceca. Queste squadre saranno teste di serie negli ottavi: non potranno affrontarsi fra loro e giocheranno il ritorno in casa, ma per conoscere il nome delle avversarie dovranno attendere il sorteggio di venerdì 23 febbraio 2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Avversaria Roma playoff Europa League/ Sorteggio: pericolo Benfica (oggi 18 dicembre 2023)

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF EUROPA LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio dei playoff di Europa League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport 24, disponibile al numero 200 della piattaforma. Infine ricordiamo che la diretta streaming video del sorteggio dei playoff di Europa League sarà disponibile tramite il servizio Sky Go ma sarà fornita pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

QUALI AVVERSARIE PER MILAN E ROMA?

Appuntamento di lusso con la diretta del sorteggio dei playoff di Europa League 2023-2024 alle ore 13.00 di oggi, lunedì 18 dicembre, come da tradizione presso la sede della Uefa a Nyon: ci sono anche Milan e Roma (citate in ordine alfabetico) tra le 16 squadre che attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel turno che aprirà la fase ad eliminazione diretta in questa edizione della Europa League, secondo la formula che è in uso ormai da qualche anno. Il sorteggio dei playoff di Europa League vedrà dunque protagonista il Milan in quanto terzo nel suo girone di Champions, poi la Roma che invece è arrivata al secondo posto nel suo girone di Europa League, mentre l’Atalanta ha vinto il proprio gruppo e quindi è già certa di un posto negli ottavi di finale.

ITALIA-GERMANIA/ Se la Difesa è il vero dossier del "Piano d'azione" Meloni-Scholz

Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio dei playoff di Europa League, che già da un paio di anni hanno preso il posto dei sedicesimi. Saranno esentate da questo turno le squadre vincenti degli otto gironi di Europa League come appunto l’Atalanta, che ritroveremo a marzo direttamente agli ottavi di finale. I playoff invece riguardano le seconde (come la Roma) e le terze dei gironi di Champions (come il Milan). Il regolamento prevede che in ogni abbinamento una seconda di Europa League affronti una “retrocessa” dalla Champions League e che non si possano affrontare due squadre della stessa nazione, dunque non avremo il derby italiano. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio dei playoff di Europa League…

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio dei playoff di Europa League coinvolgerà dunque 16 squadre, anche se sono in 24 ancora in corsa nella competizione. Subito protagoniste due delle tre formazioni italiane, sperando che poi possano andare avanti verso l’obiettivo della finale del 22 maggio 2024 a Dublino, certamente possiamo dire che le rappresentanti della Serie A avranno un posto di primissimo piano nel sorteggio di oggi, anche perché Milan e Roma potrebbero essere entrambe potenziali vincitrici della Europa League, anche se dovranno affrontare un turno in più rispetto a chi è già agli ottavi. La Francia tuttavia avrà il maggior numero di rappresentanti oggi: Olympique Marsiglia, Tolosa e Rennes sono tutte arrivate seconde nei rispettivi gironi di Europa League, mentre dalla Champions ecco i loro connazionali del Lens, che di conseguenza avranno ben tre opzioni in meno fra i nomi delle possibili avversarie ai playoff.

Escluse dal sorteggio dei playoff di Europa League sono invece Inghilterra e Spagna, mentre per la Germania avremo il Friburgo. Foltissima è la rappresentanza del Portogallo, che ha Sporting Braga e Benfica in arrivo dalla Champions più lo Sporting Lisbona che è stato secondo nel girone dell’Atalanta. Ci saranno infine altre sei nazioni con una rappresentante a testa nel sorteggio di oggi pomeriggio: lo Sparta Praga per la Repubblica Ceca, il Qarabag per l’Azerbaigian, il Galatasaray per la Turchia, il Feyenoord per l’Olanda, lo Young Boys per la Svizzera e lo Shakhtar Donetsk per l’Ucraina. Questa è una breve panoramica sulle squadre coinvolte nella diretta del sorteggio dei playoff di Europa League, poi sarà l’urna di Nyon a dirci che cosa succederà…











© RIPRODUZIONE RISERVATA