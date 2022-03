Diretta sorteggio quarti Champions League/ Streaming video tv, accoppiamenti live

DIRETTA SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE: ITALIANE SPETTATRICI…

Alle ore 12.00 di oggi, venerdì 18 marzo 2022, appuntamento imperdibile con la diretta del sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2021-2022: le 8 squadre rimaste in corsa attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel prossimo turno e non solo, perché oggi scopriremo per intero il tabellone della fase ad eliminazione diretta della Champions League, dal momento che verranno determinati anche gli accoppiamenti per le semifinali. Nell’urna di Nyon, dove si svolgerà il sorteggio dei quarti di Champions League presso la sede della Uefa, potrebbe dunque determinarsi già una fetta del destino delle squadre in corsa, tra cui purtroppo non ci sono più squadre italiane.

Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio dei quarti di Champions League: la situazione è semplice, perché da questo momento in poi cade ogni paletto, si potranno dunque affrontare sia le squadre che arrivassero dallo stesso girone, sia formazioni della stessa nazione, aspetto da non sottovalutare essendo rimaste in corsa tre spagnole e altrettante inglesi più una tedesca e una portoghese sulle magnifiche otto di Champions League dalle quali l’Inter è rimasta esclusa pur avendo sfiorato l’impresa a Liverpool, mentre onestamente bisogna dire che la Juventus ha fatto una pessima figura contro il Villarreal. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio dei quarti di Champions League…

DIRETTA SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio dei quarti di Champions League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi in particolare al canale Sky Sport 24 al numero 200 e 203 della piattaforma. In chiaro l’appuntamento sarà invece sul Canale 20 Mediaset. Infine ricordiamo che la diretta streaming video (disponibile anche tramite i servizi di Sky e Mediaset) sarà fornita senza costi aggiuntivi pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio dei quarti di Champions League coinvolgerà dunque le otto squadre che ancora sperano di diventare campioni d’Europa al termine della stagione. Potrebbe profilarsi una gigantesca sfida tra Inghilterra e Spagna, che avendo tre squadre a testa rappresentano insieme ben il 75% del totale: agli ottavi c’è già stato un incrocio che ha visto l’Atletico Madrid avere la meglio sul Manchester United, vedremo se si riproporranno altre sfide, anche se va detto che il tris inglese con Chelsea, Liverpool e Manchester City (in rigoroso ordine alfabetico) mette l’Inghilterra in una posizione di forza assoluta.

Il terzetto spagnolo è guidato senza ombra di dubbio dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, che negli ottavi ha eliminato il Psg, mentre l’Atletico Madrid e il Villarreal dovrebbero recitare da outsider e sperano in un sorteggio fortunato, che magari le abbini fra loro oppure con il Benfica, l’altro anello debole (sulla carta) ai quarti di Champions League 2021-2022. I portoghesi e il Villarreal sono le avversarie che tutte le altre squadre vorrebbero, discorso molto diverso invece per il Bayern Monaco, una corazzata che sta avendo un ruolino di marcia fenomenale e che insieme al Real e alle tre inglesi forma il quintetto senza dubbio di maggiore spicco. Attenzione poi al sorteggio nella sua interezza, perché l’urna di Nyon accoppierà anche i quarti a due a due per definire quali saranno le semifinali, tracciando la strada verso la finale di sabato 28 maggio allo Stade de France di Parigi-Saint Denis…











