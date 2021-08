Diretta sorteggio spareggi Europa League/ Streaming video tv: gli accoppiamenti

DIRETTA SORTEGGIO SPAREGGI EUROPA LEAGUE

Alle ore 13:00 di lunedì 2 agosto, presso Nyon, si tiene la diretta del sorteggio degli spareggi di Europa League 2021-2022. Una giornata dedicata alle urne, visto che anche nelle altre due coppe europee si sorteggia e l’Europa League è quella che cronologicamente sta nel mezzo: qui verranno individuati gli accoppiamenti dell’ultimo turno preliminare, quello che vinto porterà a disputare la fase a gironi di una competizione che, con l’introduzione della Conference League, potrebbe avere acquistato maggiore fascino (detto che comunque quando si arriva alle fasi finali lo spettacolo non manca mai).

Facciamo qui il discorso affrontato anche in ottica del sorteggio di Champions: dalle urne non usciranno accoppiamenti certi ma solo potenziali, perché 14 delle 20 partecipanti a questo livello sono ancora sconosciute e si possono ancora ipotizzare, visto che la diretta del sorteggio degli spareggi di Europa League 2021-2022 prevede degli spazi vuoti o, meglio, la vincente di una determinata sfida contro la vincente di un’altra sfida. Tra poco comunque ci siamo, dunque cominciamo a vedere quello che è lo scenario.

SORTEGGIO SPAREGGI EUROPA LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Ancora una volta, salvo variazioni di palinsesto e al netto delle possibili incursioni da parte di Sky Sport 24 (canale al numero 200 del decoder, riservato ai soli abbonati), non sarà possibile assistere alla diretta tv del sorteggio degli spareggi di Europa League, anche perchè non sono interessate squadre italiane. Avremo però la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) che trasmetterà l’intera cerimonia.

DIRETTA SORTEGGIO SPAREGGI EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE

Come funziona dunque il sorteggio degli spareggi di Europa League 2021-2022? Presto detto: al momento le uniche squadre sicure di parteciparvi, e già inserite nella prima di quattro urne, sono Az Alkmaar, Fenerbahçe, Zorya, Anversa, Sturm Graz e Randers. Da dove arriveranno le altre? Intanto, saranno poi inserite nelle rispettive urne (dalla seconda alla quarta) secondo il loro coefficiente Uefa; 8 di queste saranno le vincenti del terzo turno preliminare della stessa Europa League (tra queste possiamo citare Celtic, Rapid Vienna e Galatasaray) ma ce ne saranno poi 6 che saranno quelle perdenti del terzo turno preliminare di Champions League, specificamente nel percorso Campioni. È chiaro allora il motivo per il quale oggi, nel corso del sorteggio degli spareggi di Europa League, non conosceremo l’identità di tante squadre; anche a questo però siamo abituati, perché ogni volta l’estrazione dei vari turni preliminari per questa stagione si è svolta in identico modo.



