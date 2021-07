Sorteggio Europa League/ Diretta streaming video, tabellone 3° turno preliminare

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: NESSUNA ITALIANA!

Oggi lunedì 19 luglio è il giorno del sorteggio Europa League 2021-2022 del terzo turno preliminare, che a dire il vero sarà il primo effettivamente svolto per la nuova edizione della Uefa Europa League 2021-2022. Inizia dunque il lunghissimo cammino per stabilire chi sarà l’erede del Villarreal campione in carica e di comincia con questa stranezza. La riforma delle Coppe europee, con l’introduzione della Conference League, ha fatto sì che venissero “tagliati” quelli che erano i primi due turni preliminari della Europa League, ma quello che era il terzo turno conserva la sua denominazione pur essendo il primo atto della manifestazione.

Un cammino più breve ma comunque molto importante, quello che prende il via con il sorteggio Europa League del terzo turno preliminare, dal momento che solo 12 squadre sono già certe di partecipare alla fase a gironi – che come sempre avrà inizio a settembre – su un totale di 32 posti a disposizione. Di conseguenza, le altre 20 partecipanti ai gironi della Europa League 2021-2022 usciranno da questi preliminari estivi, che non riguardano squadre italiane. Le nostre due rappresentanti saranno infatti Napoli e Lazio, entrambe già qualificate alla fase a gironi grazie al quinto e al sesto posto nella classifica finale della scorsa Serie A. Prima di vedere la complicata formula del sorteggio Europa League che andrà in scena oggi a Nyon, ricordiamo che l’apertura delle urne è prevista alle ore 13.30.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

Segnaliamo che per il sorteggio Europa League per il terzo turno preliminare non è stata prevista alcuna diretta tv, tuttavia sarà possibile seguire il sorteggio in tutte le sue fasi in diretta streaming video, in maniera libera e gratuita sul sito ufficiale della Uefa all’indirizzo www.uefa.com/uefaeuropaleague, dove dunque si potrà scoprire in tempo reale come andrà a formarsi il tabellone di questa nuova fase estiva della Europa League.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: TABELLONE CAMPIONI E PIAZZATI, REGOLE E FORMULA

Spiegare il sorteggio Europa League per il terzo turno preliminare è impresa difficile. Il primo punto da tenere presente è che si tratterà di un sorteggio che definirà gli abbinamenti. Già questa è una particolarità, perché ci si potrebbe attendere di avere un quadro completo delle squadre partecipanti in quello che di fatto è il primo turno della manifestazione. Invece, quasi tutte le squadre che saranno coinvolte nel terzo turno preliminare di Europa League saranno quelle sconfitte nel secondo turno preliminare di Champions League, che di conseguenza “retrocederanno” in Champions League. Inoltre, si deve tenere presente che il terzo turno preliminare di Europa League sarà diviso in un Main Path (con squadre non campioni dei rispettivi campionati nazionali) e un Champions Path, che comprende squadre campioni nazionali che però avranno appunto già finito la loro avventura in Champions League. Iniziamo allora a dire che le squadre del Champions Path sono tutte ignote, perché saranno appunto le sconfitte del secondo turno preliminare della competizione maggiore. Nel Main Path invece per il momento conosciamo i cechi dello Jablonec, gli scozzesi del St Johnstone e i ciprioti dell’Anorthosis Famagosta, mentre le altre tre formazioni arriveranno a loro volta dal secondo preliminare di Champions e sono naturalmente espressione di nazioni che iscrivono alle prime fasi di Champions League più di una squadra.

