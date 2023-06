DIRETTA SPAGNA BELGIO DONNE/ Video streaming tv: Emma Meesseman nella storia (finale Europei basket 2023)

DIRETTA SPAGNA BELGIO DONNE: NELLA STORIA

La diretta di Spagna Belgio donne non può che cominciare nel segno di Emma Meesseman. La data di giovedì 22 giugno resterà nella storia per la giocatrice del Belgio e tutto il basket femminile: la Meesseman infatti è riuscita a diventare la prima donna di sempre, agli Europei, a far registrare una tripla doppia, peraltro arrivata nella clamorosa vittoria per 93-53 che la sua nazionale ha rifilato alla Serbia campione in carica (e a questo punto uscente), per di più non in un match qualunque ma nei quarti di finale. Per Emma Meesseman il boxscore ha recitato 15 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, ma anche 5 recuperi e 2 stoppate con 7/13 al tiro.

Diretta/ Belgio Francia (risultato finale 67-63) streaming tv video: belghe finaliste! (oggi 24 giugno)

Per l’ala grande belga 38 di valutazione, il tutto giocando meno di 30 minuti. Un’impresa titanica per una giocatrice che del resto rimane tra le migliori a livello continentale: agli Europei basket 2023 la giocatrice del Fenerbahçe sta viaggiando a 21,2 punti, 8,8 rimbalzi e 6,0 assist tirando con il 56,4% dal campo. Insomma: come MVP del torneo ci sono forse pochi dubbi, ma ora Emma Meesseman vuole fare il passo in più e cioè portare il Belgio, che ha già condotto per mano alla prima finale europea della sua storia, alla terra promessa che sarebbe il ritorno a casa con la coppa. Staremo a vedere se succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Spagna Ungheria (risultato finale 69-60) video: volano le spagnole! Eurobasket donne, 24 giugno 2023

DIRETTA SPAGNA BELGIO DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Belgio donne sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky Sport a trasmettere l’ultimo atto degli Europei basket 2023, la finale del torneo femminile sarà un appuntamento riservato agli abbonati a questa emittente che, in assenza di un televisore, potranno rivolgersi anche al servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e come sempre è attivabile grazie all’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente registrandosi con i dati del proprio abbonamento.

Diretta/ Italia Belgio donne (risultato 64-72): non basta il sussulto finale, sconfitta azzurri

SPAGNA BELGIO DONNE: PER IL TITOLO CONTINENTALE!

Spagna Belgio donne si gioca in diretta dall’Arena Stozice di Lubiana, alle ore 20:00 di domenica 25 giugno: è la finale degli Europei basket 2023, il torneo femminile giunge dunque oggi alla sua conclusione e mette di fronte due nazionali che, alla vigilia della competizione, erano tra le candidate per arrivare in fondo. La Spagna ha sicuramente qualcosa in più: ha vinto infatti tre delle ultime cinque edizioni di questa manifestazione e, in generale, quando arriva in finale non vuoi mai affrontarla perché di riffa o di raffa sa sempre come portare a casa la medaglia d’oro.

Il Belgio invece, curiosamente, è alla prima finale europea della sua storia: sarebbe però sbagliato considerarlo già battuto, perché le statistiche degli ultimi anni ci raccontano comunque di una nazionale in grande crescita e che nel corso degli Europei basket 2023 ha acquisito grande consapevolezza, battendo purtroppo anche l’Italia lungo la strada. Adesso noi aspettiamo che la diretta di Spagna Belgio donne ci faccia compagnia; aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali di questa intensa e attesissima finale.

DIRETTA SPAGNA BELGIO DONNE: RISULTATI E CONTESTO

Ci attende dunque un grande spettacolo con la diretta di Spagna Belgio donne. Due nazionali che come detto sono arrivate in finale con pieno merito: la Roja, dopo aver demolito la Germania, ha avuto ragione in semifinale della sorprendente Ungheria, dovendo sudare anche più di quanto ci si potesse aspettare ma comunque non mancando quella che a quel punto era considerata una finale “scontata”, che come detto potrebbe consegnare il quarto titolo dal 2013 e il quinto nella storia, ricordando che nelle ultime sei edizioni la Spagna ha mancato la Top 4 solo due anni fa.

Per quanto riguarda il Belgio, attenzione: questa nazionale sarà alla prima finale di sempre, ma nelle ultime tre edizioni degli Europei basket ha raggiunto per due volte la semifinale e si è spinta anche oltre conquistando due medaglie di bronzo. Spinta dalla veterana Emma Meesserman, che continua a mettere cifre irreali nel suo score, la squadra sa di potersela giocare perché in finale non è detto che i rapporti di forza siano confermati, come detto la Spagna ha comunque faticato in semifinale e dunque adesso il Belgio, che ha eliminato la Francia – impresa non indifferente – ha una bella occasione. Staremo a vedere cosa ci dirà il parquet dell’Arena Stozice di Lubiana…











© RIPRODUZIONE RISERVATA