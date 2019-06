Diretta Spagna Belgio Under 21/ Streaming video Rai: ultima spiaggia! (Europei 2019)

Spagna Belgio Under 21 sarà diretta dall’arbitro lettone Andris Treimanis, si gioca mercoledì 19 giugno alle ore 18:30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà una sfida valevole come match della seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2019 che vengono disputati in Italia. Iberici e belgi non pensavano certo di essere già all’ultima spiaggia in quello che è probabilmente il girone di ferro dell’Europeo. E’ arrivata però una sconfitta nel match d’esordio della competizione sia per la Spagna, 1-3 contro l’Italia, sia per il Belgio, 2-3 contro la Polonia; se i Diavoli Rossi si aspettavano di dover sgomitare per ottenere magari il migliore secondo posto per accedere alla semifinale, la Spagna finalista della scorsa edizione sperava in un approccio migliore ad un torneo nel quale partiva con i crismi della favorita (o comunque nel gruppo delle migliori nazionali), ma dopo aver sbloccato la partita inaugurale è stata travolta dagli azzurrini. Una vittoria nella diretta di Spagna Belgio Under 21 è l’unico risultato possibile per sperare nella qualificazione, anche considerando il possibile ripescaggio in semifinale attraverso il secondo posto.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Spagna Belgio Under 21 sarà visibile in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sui canali numero 57 e 58 ovvero RaiSport HD e RaiSport. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA BELGIO UNDER 21

Aspettando il calcio d’inizio di questa interessante partita, possiamo analizzare in maniera più accurata quelle che sono le probabili formazioni di Spagna Belgio U21, che come abbiamo già visto si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 18.30. Gli iberici scenderanno in campo con Simon; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Martin; Merino, Fornals; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Mayoral. Risponderà il Belgio con: Jackers; Cools, Cobbaut, Faes, De Norre; Mangala, Heynen; Lukebakio, Schrijvers, Mbenza; Iseka.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Spagna nettamente favorita per la vittoria contro il Belgio. Quota per il segno 1 fissata a 1.60 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 5.25 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.55 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.35 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



