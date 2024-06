DIRETTA SPAGNA CROAZIA/ Video streaming tv: corsi e ricorsi storici! (Europei 2024, oggi 15 giugno)

DIRETTA SPAGNA CROAZIA: I TESTA A TESTA

L’affascinante diretta di Spagna Croazia ha già tre precedenti agli Europei: curiosamente, anche nel 2012 le due nazionali erano inserite nel girone con l’Italia, avevano giocato contro il 18 giugno e la vittoria era andata alla Spagna, grazie al gol realizzato da Jesus Navas a due minuti dal 90’. Decisamente più intrigante la partita disputata quattro anni più tardi, anche stavolta per la fase a gironi: in questa occasione il successo se l’era preso la Croazia con una rimonta molto bella. Roja in vantaggio al 7’ con Alvaro Morata, ma ripresa a fine primo tempo da Nikola Kalinic; ancora nel finale, al minuto 87, la rete decisiva di Ivan Perisic ma in precedenza, sul risultato di 1-1, Danijel Subasic aveva parato un rigore a Sergio Ramos.

Il terzo incrocio agli Europei è quello pazzesco di tre anni fa, agli ottavi: autorete di Pedri e pareggio di Pablo Sarabia nel primo tempo, allungo Spagna con César Azpilicueta e Ferran Torres ma clamoroso impatto della Croazia tra 85’ e 92’, con Miroslav Orsic e Mario Pasalic. Ai supplementari però la nazionale di Luis Enrique aveva avuto la meglio: nuovo vantaggio firmato Morata, a chiudere i conti ancora nel primo extra time era stato Mikel Oyarzabal. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI SPAGNA CROAZIA IN STREAMING VIDEO TV

Sarà solo la televisione satellitare a mandare in onda la diretta tv di Spagna Croazia, di conseguenza dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio: il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del decoder, con la possibilità di seguire la partita Spagna Croazia degli Europei 2024 anche in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. I vostri device saranno utili anche per l’alternativa in mobilità, che viene garantita dalla piattaforma Now Tv.

BIG MATCH CON VISTA AZZURRA!

Certamente uno dei big match nel primo turno degli Europei 2024, la diretta di Spagna Croazia ci fa compagnia alle ore 18:00 di sabato 15 giugno: siamo nel gruppo B che è quello dell’Italia, all’Olympiastadion di Berlino grande venue per una grande partita, quella tra due nazionali che sono fortemente candidate ad arrivare in fondo. La Spagna, semifinalista tre anni fa, ha iniziato un’opera di ringiovanimento già con Luis Enrique, l’ha portata avanti con Luis De La Fuente che adesso vuole provare a prendersi qualche risultato interessante, sapendo che non sarà comunque facile.

La Croazia si appoggia ancora sul grande talento di Luka Modric, ma in realtà avendo a disposizione giocatori di nuova generazione che hanno già timbrato una semifinale ai Mondiali, sappiamo che quando si fa sul serio i balcanici diventano assolutamente temibili. Anche l’Italia osserva la diretta di Spagna Croazia con vivo interesse, noi invece aspettando che le due nazionali facciano il loro ingresso sul terreno di gioco proviamo a vedere in che modo i due CT le potrebbero disporre a Berlino, andando a leggere in maniera approfondita le probabili formazioni di Spagna Croazia.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA CROAZIA

Dovrebbero essere fatte le scelte di De La Fuente per la diretta Spagna Croazia: il modulo della Roja è il 4-3-3, a dire il vero qualche ballottaggio esiste ancora. Avremo Unai Simon o David Raya in porta, Pau Torres o Cubarsì al centro della difesa con Laporte; i terzini saranno invece Carvajal e Grimaldo, con una linea mediana comandata ovviamente da Rodri e nella quale come mezzali dovrebbero trovare spazio Pedri e Mikel Merino, con Fabian Ruiz prima alternativa. Davanti il giovanissimo Lamine Yamal può già essere titolare a destra; sull’altro versante Nico Williams ma occhio a Oyarzabal e Dani Olmo, con Morata che sarà la prima punta.

Sempre affidata a Zlatko Dalic, la Croazia si presenta in campo con un modulo speculare: in porta Livakovic, Sutalo e Gvardiol i possibili centrali con Borna Sosa a sinistra e Stanisic sulla corsia opposta, poi ovviamente in cabina di regia gioca Brozovic con i due interni che sono il già citato ed eterno Modric e probabilmente Kovacic, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Pasalic. Nel tridente offensivo Bruno Petkovic è favorito su Budimir; Perisic dovrebbe tornare titolare a sinistra ma è in competizione con Kramaric che può fare anche il centravanti, a destra pochi dubbi su un Majer in particolare forma.

SPAGNA CROAZIA: QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia Snai non è nemmeno lieve il vantaggio della Roja nella diretta di Spagna Croazia: abbiamo un valore di 1,90 volte quanto messo sul piatto per il segno 1 che regola la vittoria della Spagna, il segno 2 per il successo della Croazia vi garantirebbe invece una vincita che ammonta a 4,25 volte la vostra giocata mentre il segno X, sul quale puntare per l’eventualità del pareggio, porta in dote con questo bookmaker una cifra corrispondente a 3,95 volte la posta in palio.











