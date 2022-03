Diretta Spagna Islanda/ Streaming video tv: Luis Enrique ancora favorito (amichevole)

DIRETTA SPAGNA ISLANDA: LA ROJA PARTE FAVORITA

Spagna Islanda sarà in diretta dal Riazor di La Coruña: l’appuntamento per questa amichevole internazionale è alle ore 20:45 di martedì 29 marzo, la seconda partita che la Roja – già qualificata ai Mondiali – disputa dopo aver battuto l’Albania a Barcellona. Una Spagna che sotto la guida di Luis Enrique ha destato un’ottima impressione agli Europei, come ben ricorda l’Italia che in semifinale è andata parecchio sotto; senza paura il CT sta inserendo giovani di grande interesse su una struttura che era stata già rinnovata ma forma uno zoccolo di esperienza che potrebbe fare la differenza in Qatar, anche se forse ancora non possiamo parlare della corazzata di un tempo.

L’Islanda ha avuto la sua gloria nel biennio 2016-2018: prima i quarti degli Europei, poi la qualificazione ai Mondiali. Da allora però il crollo è stato abbastanza evidente, e oggi si tratta di ricostruire sapendo che per tanti fattori, che conosciamo, non sarà affatto semplice; nell’ultima partita la nazionale scandinava ha perso contro la Germania, ma soprattutto sappiamo che ai Mondiali non andrà per aver fatto male nel suo girone di qualificazione. Le Furie Rosse partono ovviamente favorite nella diretta di Spagna Islanda, ma vedremo come andranno le cose; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte che verranno operate dai due Commissari Tecnici qui al Riazor, parlando in maniera più approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA SPAGNA ISLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Spagna Islanda non sarà disponibile: i canali della nostra televisione non trasmetteranno queste amichevoli internazionali, e questo significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta Spagna Islanda in streaming video per seguire la partita. Per avere accesso ad alcune informazioni utili consigliamo comunque di visitare i profili che la UEFA mette a disposizione sui social network: in particolare le pagine di Facebook e Twitter, e questo vale anche per le due federazioni le cui nazionali si affrontano oggi in campo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ISLANDA

Luis Enrique potrebbe cambiare tutto per la diretta Spagna Islanda, ovviamente rispetto a sabato: in porta ci aspettiamo Unai Simon, davanti a lui Laporte ha la chance di affiancare Pau Torres o Eric Garcia mentre Azpilicueta e Jordi Alba dovrebbero essere i due terzini. A centrocampo si candidano Guillamón, che giocherebbe come mediano davanti alla difesa, Marcos Llorente e Koke ma occhio anche a Carlos Soler; tutto sommato almeno uno tra Pedri e Gavi potrebbe avere la conferma, così anche davanti con Ferrán Torres o Dani Olmo da centravanti tattico, l’altro sull’esterno insieme a Yéremi Pino.

Possibile rivoluzione anche per Arnard Vidarsson: nel suo 4-3-3, modulo speculare, il portiere potrebbe essere Ingvar Jónsson e davanti a lui potremmo vedere Sampsted a destra e Barkarson a sinistra, in mezzo invece Leifsson a fare reparto con Brynjar Bjarnason o Grétarsson. In mezzo poi la linea potrebbe essere formata da Baldursson, Jóhannesson e Thrándarson; nel tridente avanzato il centravanti può essere Bödvarsson che se la gioca con i fratelli Gudjohnsen (Andr che gioca nel Real Madrid Castiglia e Sveinn Aron che noi ben conosciamo), Arnor Sigurdsson e Thorsteinsson sono in ballottaggio con Traustason e Gudmundsson per le maglie sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai che regolano il pronostico sulla diretta Spagna Islanda ci forniscono un quadro che appare decisamente definito. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,17 volte la puntata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 6,25 volte quanto messo sul piatto, mentre con il successo della squadra in trasferta (segno 2) il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe equivalente a 16,00 volte l’importo che avrete deciso di investire.











