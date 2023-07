DIRETTA SPAGNA ITALIA U19/ Video streaming tv: un precedente anche quest’anno (Europei 2023, 13 luglio)

DIRETTA SPAGNA ITALIA U19: I TESTA A TESTA

Quadro ampio nella diretta di Spagna Italia U19, una partita che nel 2023 è già stata disputata come amichevole. Era metà gennaio, la Spagna si era imposta per 1-0 grazie al gol di Victor Barberá. In generale nelle ultime 10 sfide, che cominciano dal luglio 2010, abbiamo ben sette vittorie della Spagna; solo due quelle dell’Italia ed entrambe in amichevole, la più recente un netto 3-0 nel gennaio 2019 (a segno Salvatore Esposito, Mattia Zennaro ed Elia Petrelli) ma poi in estate la Roja si era vendicata in un contesto più importante, la fase a gironi degli Europei.

In quel caso, ultimo incrocio tra le due nazionali in questo torneo, rimonta iberica con autorete di Lorenzo Gavioli e rigore di Abel Ruiz, per gli azzurrini gol iniziale di Davide Merola. Altre due sfide agli Europei Under 19 sono andate in scena, sempre per quanto riguarda i gironi, nel 2010 e 2012 e anche in quel caso ha vinto la Spagna. Spicca il 3-0 del 2010: noi avevamo in campo tra gli altri Luca Caldirola, Fabio Borini e Mattia Destro (in panchina c’era Andrea Bertolacci), la Roja aveva dominato segnando due volte nel primo tempo (con Rubén Rochina e Dani Pacheco) e aveva trovato il tris con il rigore di Ezequiel Calvente. Speriamo che oggi vada decisamente meglio… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAGNA ITALIA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Italia U19 sarà garantita da Rai Sport: gli Europei Under 19 sono infatti coperti dalla televisione di stato, almeno per quanto riguarda le partite della nostra nazionale. Per la seconda semifinale dunque l’appuntamento, in chiaro per tutti, sarà sul canale 57 del vostro telecomando; in assenza di un televisore potrete seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è disponibile visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SPAGNA ITALIA U19 SU RAIPLAY

SPAGNA ITALIA U19: AZZURRINI PER IL SOGNO!

Spagna Italia U19, che è in diretta dal Ta’ Qali Stadium dell’omonima città di Malta, va in scena alle ore 21:00 di giovedì 13 luglio: seconda semifinale degli Europei Under 19 2023, rappresenta ovviamente il grande sogno degli azzurrini che, qualificati grazie al pareggio contro la Polonia, sperano ora di tornare a giocare un ultimo atto che manca da cinque anni, e naturalmente di vincere un titolo che alla nostra nazionale Under 19 manca da vent’anni esatti. Nella prima fase abbiamo fatto discretamente: pesa il brutto ko contro il Portogallo, ma quel che contava era arrivare all’eliminazione diretta.

Questo è stato fatto sia pure con il brivido, e ora possiamo sognare; la seconda semifinale consecutiva è già un buon risultato, la Spagna è una nazionale tosta che ha vinto il suo girone con 7 punti e che ha vinto la bellezza di 11 Europei, facendo molto bene nel terzo millennio. Aspettando allora che la diretta di Spagna Italia U19 prenda il via, possiamo fare qualche rapida analisi circa le scelte che i due CT potrebbero operare per questa delicatissima e affascinante semifinale di Ta’ Qali, prendendoci un momento per analizzare nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ITALIA U19

José Lana affronta la diretta Spagna Italia U19 con un 4-4-2 nel quale Manuel Angel e Diao dovrebbero formare la coppia offensiva titolare, sugli esterni arriverà la propulsione di Dani Perez e Dani Rodriguez che possono trasformare il modulo in una sorta di 4-2-4, lasciando dunque Pujol e Garrido a occuparsi della zona mediana del campo. In difesa David Jimenez e Garreta saranno i due terzini; Keddari e Gasiorowski formeranno invece la coppia centrale di un reparto arretrato che verrà completato dal portiere Astralaga.

Alberto Bollini invece se la gioca con il 3-4-2-1: le sorprese dovrebbero essere poche, quindi difesa con Regonesi, Chiarodia e Dellavalle a protezione di Mastrantonio, e gli esterni Missori e Kayode che ovviamente forniranno spinta ma anche protezione in fase di non possesso, andando sostanzialmente a formare una difesa a cinque. In mezzo al campo ci sono Ndour e Faticanti; davanti a loro la fantasia viene portata dai trequartisti Hasa e Samuele Vignato, a supporto della prima punta che è ovviamente Francesco Pio Esposito.

SPAGNA ITALIA U19 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spagna Italia U19, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la semifinale degli Europei Under 19. La vittoria della Spagna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











