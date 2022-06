DIRETTA SPAGNA PORTOGALLO/ Video streaming Italia 1: tre pareggi nelle ultime gare

DIRETTA SPAGNA PORTOGALLO: I TESTA A TESTA

I precedenti di Spagna Portogallo sono tanti: il primo si è giocato in amichevole addirittura nel 1921 e va agli archivi con un 3-1 in favore della Roja, che nella prima parte di questo derby della penisola iberica ha dominato. Troviamo infatti 11 vittorie (tra cui un clamoroso 9-0 nelle qualificazioni al Mondiale 1934) e 4 pareggi fino al gennaio 1947, quando finalmente il Portogallo aveva spezzato il tabù imponendosi per 4-1; in generale però le vittorie dei lusitani sono appena 6, ultima delle quali un 4-0 nell’amichevole del 2010 (a segno Carlos Martins, Hélder Postiga con una doppietta e Hugo Almeida).

Le ultime tre gare sono terminate in parità, le due più recenti senza gol: va ricordata la semifinale degli Europei 2012 con vittoria della Spagna ai rigori, e poi il pirotecnico 3-3 nel girone dei Mondiali 2018. Non era servita una tripletta di Cristiano Ronaldo, che aveva aperto le marcature al 4’ su rigore: anzi CR7, in procinto di passare alla Juventus dopo 9 stagioni al Real Madrid, aveva dovuto rimediare a due minuti dal 90’ perché la doppietta di Diego Costa e la rete di Nacho Fernandez avevano portato la Spagna ad un passo dalla vittoria. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAGNA PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Spagna Portogallo sarà trasmessa su Italia 1: buona notizia per tutti gli appassionati, non solo la partita di Nations League godrà delle immagini televisive ma sarà anche in chiaro sull’emittente Mediaset, al numero 6 del telecomando (in alternativa il numero 506 del decoder satellitare). Qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, ci sarà l’opzione della diretta streaming video di Spagna Portogallo che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SPAGNA PORTOGALLO STREAMING VIDEO SU ITALIA 1

SPAGNA PORTOGALLO: SUBITO UN GRANDE DERBY!

Spagna Portogallo è in diretta dal Benito Villamarin di Siviglia, alle ore 20:45 di giovedì 2 giugno: si gioca qui la partita valida per la prima giornata della Nations League 2022-2023. Nel gruppo 2 della Lega A sono presenti anche Svizzera e Repubblica Ceca; che ci siano ancora due settimane di queste partite internazionali è un tema che non ha trovato troppo convinti i calciatori (che lo hanno esplicitato) reduci da una stagione sfiancante che per alcuni di loro si è conclusa soltanto sabato con la finale di Champions League; il calendario Uefa però è questo, e bisogna dunque provare a onorarlo.

La diretta di Spagna Portogallo è poi sempre molto interessante, perché mette a confronto due nazionali che giocano una sorta di derby; se la Roja si è qualificata ai Mondiali vincendo il proprio girone davanti alla Svezia, i lusitani hanno superato il playoff eliminando Turchia e Macedonia del Nord, inevitabilmente allora si pensa alla finale che avremmo dovuto giocare noi contro di loro. Aspettando adesso che la partita di Nations League prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che i due CT potrebbero operare per la serata di Siviglia, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA PORTOGALLO

Possiamo ipotizzare le probabili formazioni della diretta Spagna Portogallo: Luis Enrique naturalmente gioca con un 4-3-3 e, volendo puntare sui titolari, potremmo vedere Laporte e Eric Garcia a protezione del portiere Unai Simon con due terzini che potrebbero essere Azpilicueta e Reguilon (o Marcos Alonso), a centrocampo da valutare se il titolare come perno e regista possa essere Rodri o Sergio Busquets ma possiamo azzardare che Gavi e Pedri siano i favoriti per coprire le mezzali, con Koke prima alternativa. Poi il tridente: verosimilmente Ferran Torres e Oyarzabal a sostituirsi come prima punta tattica, e Sarabia dalla destra.

Nel Portogallo c’è anche Cristiano Ronaldo, e ce lo aspettiamo titolare: il bomber del Manchester United farebbe il centravanti o agirebbe da esterno lasciando a Joao Felix la zona centrale, a completare il tridente uno tra Gonçalo Guedes e Rafa Silva. Più indietro, a centrocampo, quasi certi del posto sono Danilo Pereira come frangiflutti e Bruno Fernandes come esterno, poi ballottaggio tra Bernardo Silva e Ruben Neves per completare una zona mediana fatta comunque di tanta qualità, come nel DNA di questa nazionale. Ruben Dias e Pepe saranno i centrali, Joao Cancelo e Raphael Guerreiro i terzini; in porta Rui Patricio è favorito rispetto a José Sà.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo anche alle quote che l'agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Spagna Portogallo. Il segno 1 che identifica la vittoria della Roja vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,20 volte quanto investito con questo bookmaker; il pareggio che viene regolato dal segno X porta in dote una vincita che equivale a 3,25 volte la giocata e non siamo decisamente lontani con il segno 2 – sul quale puntare per il successo del Portogallo – perché in questo caso andreste a intascare una somma che ammonta a 3,35 volte quanto giocato.











