Diretta/ Ternana Ascoli streaming video tv: umbri per la scossa! (Serie B)

DIRETTA TERNANA ASCOLI: PARTITA DELICATA!

Ternana Ascoli, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie B. Umbri a caccia di una scossa che possa riproiettarli verso i vertici della classifica già frequentati a inizio stagione. Il cambio tra Lucarelli e Andreazzoli in panchina non ha portato i frutti sperati per i rossoverdi, sconfitti nettamente a Santo Stefano in casa della capolista Frosinone, con la Ternana scivolata all’ottavo posto in classifica, al confine della zona play off.

A quota 26 punti gli umbri, una sola lunghezza indietro l’Ascoli che ha chiuso il 2022 con una sconfitta interna contro la Reggina seconda in classifica. Ascoli che non ha trovato la continuità giusta per la zona play off in un girone d’andata ricco di alti e bassi. All’andata Ascoli vincente 2-1 sulla Ternana in casa, marchigiani che hanno ottenuto i 3 punti anche nell’ultimo precedente a Terni del 14 gennaio 2022 mentre gli umbri non battono i bianconeri in casa dal 2-0 del 7 maggio 2005.

TERNANA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Diakité, Mantovani, Sorensen, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo; Falletti; Favilli, Partipilo. Risponderà l’Ascoli allenato da Cristian Bucchi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Caligara, Eramo, Collocolo, Falasco; Gondo, Dionisi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Ascoli, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l'eventuale successo dell'Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











