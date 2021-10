DIRETTA SPAL COMO: PER USCIRE DALLA ZONA CALDA

Spal Como, partita diretta dal signor Eugenio Abbattista, si gioca alle ore 20:30 di domenica 24 ottobre: la 9^ giornata di Serie B 2021-2022 si conclude al Paolo Mazza, dove il contesto vede affrontarsi due squadre che devono uscire dalle secche di una classifica che le vede appaiate a 9 punti, appena sopra la zona playout. Certo per il Como è un buon affare: l’obiettivo dei lariani è la salvezza e la vittoria timbrata sull’Alessandria è stata un bel colpo in questo senso, anche se ora chiaramente Giacomo Gattuso dovrà trovare la giusta continuità.

La Spal sta facendo anche peggio dell’anno scorso, quando aveva mancato i playoff: il pareggio ottenuto a Cittadella non è negativo in termini assoluti, ma non ha modificato una situazione che rischia ora di complicarsi ulteriormente. Questa sera Pep Clotet ha una bella occasione per tornare a vincere; vedremo se riuscirà a farlo nella diretta di Spal Como, tra poco si gioca e allora noi possiamo cominciare a fare qualche valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SPAL COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Como sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, riservata ai possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio oppure disponibile in pay per view: bisognerà visitare Sky Sport 252 (il numero è quello corrispondente sul decoder) mentre per la diretta streaming video ricordiamo che il campionato di Serie B è integralmente fornito anche da DAZN, dunque i suoi clienti potranno seguire la partita su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL COMO

Nel 4-3-3 di Pep Clotet per Spal Como potrebbe trovare spazio Crociata, che come mezzala se la gioca con il veterano Marco Mancosu (ma anche con Salvatore Esposito) e dunque potrebbe essere titolare al fianco di Federico Viviani, tecnicamente confermato in cabina di regia. In difesa vedremo Vicari e Capradossi a protezione di Demba Thiam, mentre i due terzini dovrebbero essere ancora Dickmann e Tripaldelli; può cambiare il tridente offensivo degli estensi, con Melchiorri pronto a sostituire Lorenzo Colombo che può agire anche come esterno, entrando in competizione con Seck e Latte Lath.

Il Como si schiera con un 4-4-2: in porta va Gori, davanti a lui Filippo Scaglia e Varnier con Vignali e Cagnano a supporto sugli esterni, davanti a questi terzini dovremmo vedere Chaija (che se la gioca con Parigini) e Iovine mentre in mezzo Bellemo e Arrigoni sono ancora favoriti su Bovolon e H’Maidat. Il già citato Parigini potrebbe giocare anche davanti, ma qui la concorrenza non manca perchè c’è già Gabrielloni a contendere una maglia a Gliozzi e La Gumina, ancora in vantaggio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Spal Como, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,85 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,35 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 4,50 volte l’importo investito.

