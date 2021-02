Diretta Spal Empoli/ Streaming video DAZN: incrocio ad alta quota! (Serie B)

DIRETTA SPAL EMPOLI: MARINO AFFRONTA LA SUA EX SQUADRA

Spal Empoli è in diretta dallo stadio Paolo Mazza, alle ore 16:00 di sabato 13 febbraio: primo posticipo nella 23^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021, è anche una sfida speciale per Pasquale Marino che l’anno scorso, in corsa, aveva traghettato gli azzurri ai playoff perdendo però al turno preliminare, o meglio pareggiando ma venendo eliminato per la peggiore classifica. Oggi guida la Spal, che vuole tornare subito in Serie A ma continua a perdere occasioni: l’ultima è quella di martedì, perché nel turno infrasettimanale è arrivato un ko interno contro il Pordenone che non è stato troppo compromettente solo perché le rivali si sono a loro volta fermate.

Tra queste l’Empoli, che ha prolungato la sua striscia positiva e ha confermato il primo posto ma, dopo aver ribaltato il Pescara, ha subito il gol del pareggio dovendosi accontentare di un punto contro l’ultima in classifica. Alessio Dionisi saprà battere il suo predecessore, che è anche un allenatore molto più esperto, nella diretta di Spal Empoli? Lo scopriremo presto, nel frattempo possiamo metterci comodi e, aspettando che la partita cominci, provare a fare una rapida analisi circa i dubbi e le certezze dei due tecnici rispetto al modo in cui le loro squadre verranno schierate sul terreno di gioco del Mazza, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SPAL EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Empoli non è un’opzione sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con la Serie B riguarda infatti la piattaforma DAZN, che eventualmente apre il suo canale DAZN1 sul satellite (per gli abbonati Sky da almeno 3 anni) al numero 209 del decoder, ma in condizioni “normali” permette ai clienti di seguire gli eventi con il servizio di diretta streaming video, del quale si può usufruire tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ma anche utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL EMPOLI

Per Spal Empoli Marino conferma il 3-5-2 d’ordinanza, eventualmente cambiando qualcosa: Ranieri può tornare titolare in difesa piazzandosi al fianco di Vicari e Sernicola (in porta andrà ovviamente Etrit Berisha), Dickmann e Strefezza dovrebbero essere confermati sugli esterni mentre in mezzo al campo Federico Viviani e Missiroli aspirano a due maglie, con Segre e Mora più candidati di Salvatore Esposito a lasciare loro il posto. Nel reparto offensivo potrebbe essere confermato Paloschi andato a segno martedì, insieme a lui uno tra Seck, Federico Di Francesco e Tumminello. Per Dionisi è 4-3-1-2: La Mantia e Mancuso possono prendere il posto di Moreo e Olivieri, con Bajrami per Matos cambierebbe tutto il reparto offensivo e allora le conferme arriveranno a centrocampo, dove Stulac fa il perno centrale stretto tra Samuele Ricci, andato a segno contro il Pescara, e Haas che resta favorito su Damiani e Zurkowski. Conferme anche in difesa, con Nikolaou e Simone Romagnoli a proteggere il portiere Brignoli e due terzini che dovrebbero essere Pirrello e Fabiano Parisi, anche se qui a sinistra c’è Terzic che spera nella maglia da titolare.



