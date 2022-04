DIRETTA/ Spal Frosinone video streaming tv: una storia breve ma stuzzicante

DIRETTA SPAL FROSINONE: TESTA A TESTA

La storia di Spal Frosinone conta soltanto 7 precedenti: sono però tutte partite giocate recentemente, tanto che la prima stagione in cui queste due squadre sono state avversarie è stata quella 2016-2017. Gli estensi hanno centrato la promozione in Serie A, l’anno seguente è toccato ai ciociari e, visto che nel frattempo la Spal di Leonardo Semplici si era salvata, abbiamo avuto anche due partite nel massimo campionato. C’è un dato curioso che accompagna il testa a testa di Spal Frosinone, e che sicuramente può far piacere alla squadra di Fabio Grosso: intanto cinque vittorie ciociare a fronte di due successi estensi (dunque non c’è mai stato alcun pareggio), ma soprattutto ben cinque vittorie, in termini generali, sono maturate in trasferta.

L’ultima del Frosinone al Mazza risale al 4 maggio scorso, quando nella terzultima giornata aveva deciso il gol messo a segno da Andrija Novakovich su calcio di rigore; per quanto riguarda invece la Spal, la formazione biancazzurra fino a questo momento non è mai riuscita a vincere questa sfida diretta nel suo stadio. Possiamo dunque ricordare che nel gennaio 2021 era passata allo Stirpe in rimonta, trovando con Salvatore Esposito e Alberto Paloschi i gol che avevano ribaltato la rete del Frosinone segnata da Grigoris Kastanos. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAL FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Spal Frosinone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

TRA SALVEZZA E PLAY OFF

Tutto pronto per la diretta di Spal Frosinone, in programma oggi, sabato 30 aprile 2022, alle ore 14.00, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara e valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Quella che prenderà il via tra pochi minuti è una delle sfide più importanti di questo turno: in palio punti fondamentali per la classifica, oggi potrebbe essere tracciato un solo.

La Spal di Venturato cerca punti per centrare la salvezza diretta: i biancazzurri sono situati al quindicesimo posto con 36 punti, frutto di 7 vittorie, 15 pareggi e 14 sconfitte. Colombo e compagni sono a +3 sull’Alessandria, che occupa l’ultimo posto valido per i playout. Nell’ultimo turno gli emiliani hanno strappato un 1-1 sul campo del Brescia. Il Frosinone, invece, è situato all’ottavo posto e cerca punti per blindare il posizionamento playoff. I ciociari hanno raccolto fin qui 58 punti e sono a +3 sul Perugia: nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 4-1 sul Monza.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL FROSINONE

Qualche nodo da sciogliere nelle probabili formazioni della diretta Spal Frosinone. Iniziamo la nostra analisi con la formazione di Venturato, schierata in campo ancora una volta con il 4-3-1-2. Tra i pali il giovane Ngagne, linea a quattro di difesa composta da Dickmann, Capradossi, Meccariello e Celia. Zanellato in cabina di regia, affiancato da Da Riva e Pinato. Mancosu nel ruolo di trequartista, alle spalle di Finotto e Colombo. Passiamo adesso al Frosinone, schierato da Fabio Grosso con il 4-3-3. In porta Minelli, Gatti-Szyminski in mezzo alla difesa con Zampano e Cotali terzini. Boloca davanti alla difesa, con Garritano e Ricci mezzali. In attacco, Ciano e Zerbin ai fianchi dell’americano Novakovich.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sarà una gara molto equilibrata quella che prenderà il via tra pochi minuti. Le quote per le scommesse della diretta Spal Frosinone parlano chiaro. Prendiamo come riferimento le quotazioni dei bookmakers di Eurobet: la vittoria della Spal è data a 2,85, il pareggio è dato a 3,05, mentre la vittoria del Frosinone è data a 2,55. Quote equilibrate anche per quanto riguarda Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,80 e 1,90. Discorso leggermente diverso per quanto riguarda Gol e No Gol, rispettivamente a 1,68 e 2,05.











