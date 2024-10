La diretta Spal Pescara (fischio d’inizio venerdì sera alle ore 20.30) sarà una sfida che vedrà tornare in campo la capolista del girone, momentaneamente raggiunta a quota 20 punti da Ternana ed Entella ma con una partita disputata in meno. Dopo il successo esterno di Ascoli il Pescara ha visto infatti rinviato il successivo impegno col Milan Futuro, con il club rossonero che ha chiesto il posticipo per i giocatori impegnati con le Nazionali.

Il Pescara ha vinto le ultime tre partite disputate in campionato e si misurerà con la voglia di riscatto di una Spal che non riesce ancora a trovare continuità. Dopo la vittoria di Rimini gli estensi sono caduti di nuovo in campionato, cedendo di schianto sul campo del Campobasso. Poker dei molisani e Spal che al momento resta terzultima in classifica nel girone B.

DIRETTA SPAL PESCARA: COME VEDERE LA PARTITA

Ci sarà sempre la stessa modalità per seguire la diretta Spal Pescara in tv: un abbonamento a Sky per vedere il match tramite i canali della televisione satellitare mentre, per chi avrà sottoscritto un abbonamento a Now TV, ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet.

SPAL PESCARA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a cercare di scoprire le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni per la diretta Spal Pescara. Per la Spal 4-3-3 con Melgrati estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro con Calapai, Arena, Bassoli e Mignanelli. Il terzetto di centrocampo titolare sarà quello formato da Zammarini, Buchel e Radrezza mentre nel tridente offensivo partiranno dal 1′ D’Orazio, Antenucci e Rao. Per il Pescara, modulo di partenza 4-3-3 con Plizzari tra i pali e una linea difensiva a quattro con Pierozzi, Pellacani, Brosco e Crialese. I tre di centrocampo saranno De Marco, Valzania e Dagasso mentre Bentivegna, Vergani e Cangiano comporranno il tridente offensivo.

DIRETTA SPAL PESCARA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno tentare una scommessa sul mach del “Mazza”, ecco le quote proposte per la diretta Spal Pescara dalle principali agenzie di scommessse. Vittoria della Spal quotata 2.90, la quota relativa al pareggio viene fissata a 3.30 e la quota riferita al successo del Pescara viene fissata a 2.30.