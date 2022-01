Diretta Spal Inter Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri favoriti

DIRETTA SPAL INTER: RISULTATO SCONTATO?

Spal Inter Primavera, in diretta alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 29 gennaio 2022, si gioca per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1, che riparte dopo una sosta di oltre un mese, perché alle festività poi si è aggiunto lo stop per il Covid. Classifica alla mano, dobbiamo dire che la diretta di Spal Inter Primavera dovrebbe vedere favoriti gli ospiti nerazzurri, dal momento che l’Inter ha 22 punti e punta naturalmente a un campionato di vertice, mentre la Spal a quota 14 (pur con una partita da recuperare) deve pensare innanzitutto alla salvezza.

Diretta/ Spal Pisa (risultato finale 0-0): traversa colpita da Sibilli nel recupero!

L’ultima partita giocata prima di Natale aveva dato esiti a dir poco discordanti: la Spal aveva perso per 3-0 sul campo dell’Atalanta, mentre l’Inter aveva vinto per 3-1 dopo il Torino. Attenzione però alle insidie che si celano dopo un mese abbondante di sosta: siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà il campo oggi in Spal Inter Primavera…

Diretta/ Spal Benevento (risultato finale 1-1) streaming video: la riprende Da Riva!

DIRETTA SPAL INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Inter Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su Sportitalia 60, l’emittente che è “casa” del campionato Primavera 1 offrirà inoltre il servizio di diretta streaming video, disponibile tramite l’app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER PRIMAVERA

Dopo oltre un mese di pausa, è doverosa grande cautela circa le probabili formazioni di Spal Inter Primavera. I padroni di casa di mister Fabrizio Piccareta potrebbero schierarsi con un modulo 4-2-3-1, i titolari saranno scelti innanzitutto in base alle attuali condizioni di forma, ma indichiamo Csinger come perno in difesa e D’Andrea in attacco.

Diretta/ Atalanta Spal Primavera (risultato finale 3-0) Giovane sfiora il poker!

Modulo 4-3-1-2 invece come riferimento per l’Inter di un grande ex calciatore come Cristian Chivu: indichiamo capitan Sangalli come perno del centrocampo nerazzurro, mentre in attacco i riferimenti nerazzurri potrebbero essere il trequartista Peschetola e Abiuso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA