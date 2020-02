Diretta Spal Juventus/ Streaming video tv: Sarri a caccia di continuità (Serie A)

Spal Juventus, che sarà diretta dal signor Federico La Penna e si gioca sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020. Speranze degli estensi in chiave salvezza ormai appese a un filo, dopo l’ultima sconfitta di Lecce che è risultata essere la quarta consecutiva, la prima sotto la gestione Di Biagio che non sembra aver apportato la scossa sperata. Spal sempre ultima in classifica e ora lontana 8 punti da una zona salvezza che appare sempre più lontana, mentre la Juventus dalla sua non può lasciare punti in giro. La vittoria contro il Brescia ha scacciato per Sarri i fantasmi del ko di Verona, ma la Lazio incalza a un punto di distanza dopo la vittoria nello scontro diretto contro un’Inter che resta comunque solamente a -3 dai bianconeri. All’andata è stata la Juventus a imporsi sul club di Ferrara con le reti di Pjanic e Cristiano Ronaldo, nella scorsa stagione però il 13 aprile 2019 la Spal è riuscita a battere in casa la formazione Campione d’Italia, 2-1 con le reti di Bonifazi e Floccari per quello che si rivelò un passo decisivo verso la permanenza in Serie A degli estensi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Juventus si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS

Le probabili formazioni di Spal Juventus che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Mazza di Ferrara. La Spal allenata da Gigi Di Biagio sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Berisha, Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca, Missiroli, Valdifiori, Castro, Valoti, Di Francesco, Petagna. Risponderà la Juventus guidata in panchina da Maurizio Sarri disposta con un 3-5-2 con questi uomini in campo: Szczesny, Alex Sandro, Rugani, De Ligt, Cuadrado, Matuidi, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Dybala, Ronaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Spal e Juventus. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 7.50, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 5.00 e la vittoria in trasferta viene quotata a 1.40. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.63, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA