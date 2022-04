Diretta Spal Lecce Primavera/ Streaming video tv: salentini a caccia della salvezza

DIRETTA SPAL LECCE PRIMAVERA: PUNTI CHE SCOTTANO!

Spal Lecce Primavera, in diretta domenica 3 aprile alle ore 11:00 dal Centro Sportivo G.B.Fabbri, è valida per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. I biancazzurri sono reduci dal pareggio conseguito sul campo del Torino, gara terminata con il risultato di 1-1. La squadra di Paolo Mandelli non vince da 17 partite ed è in penultima posizione in classifica con 20 punti, a -7 dalla zona playout.

Il Lecce arriva alla gara contro la Spal, dopo la sconfitta subita in casa dell’Empoli, gara terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei toscani. La compagine allenata da Vito Grieco è in ripresa, infatti nelle ultime 5 partite disputate ha conseguito 3 vittorie. I salentini sono in sedicesima posizione con 27 punti, in zona playout, e puntano alla salvezza diretta, distante di sole 3 lunghezze. Nella gara di andata, disputata lo scorso novembre, la Spal si è imposta sul Lecce con un netto 1-5.

DIRETTA SPAL LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Lecce Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPAL LECCE PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Spal Lecce Primavera, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore degli spallini, Paolo Mandelli, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione della Spal Primavera: Rigon; Valdesi, Saio, Nador, Yabre; Martini, Mihai, Boccia; Noireau, Wilke, Orfei.

Vito Grieco, tecnico del Lecce, dovrebbe rispondere schierando la sua formazione con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione salentina, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta di Ferrara: Samooja; Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar; Johannsson, Pascalau, Carrozzo; Daka, Scialanga, Lemmens.











