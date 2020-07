Diretta Spal Milan/ Streaming video tv: Pioli vuole la terza gioia in fila (Serie A)

Spal Milan, partita diretta dal signor Mariani, si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 1 luglio ed è valida per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Di nuovo in campo, questa volta allo stadio Paolo Mazza per una sfida che almeno sulla carta sembra segnata: è un ottimo momento per i rossoneri che, avendo battuto la Roma a San Siro, si sono presi la seconda vittoria consecutiva e puntano con decisione a un posto in Europa League, reso incredibilmente possibile dall’ottimo lavoro di Stefano Pioli e dalla crescita esponenziale di certi giocatori chiave. La Spal invece è ripartita dopo il lockdown non riuscendo a imporsi sulle avversarie dirette: due sconfitte per gli estensi, bruciante quella interna contro il Cagliari e comunque netta quella di Napoli, la squadra di Gigi Di Biagio entra in questo match con l’ultimo posto in classifica e le speranze di salvezza ridotte al lumicino. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Spal Milan; mentre ne aspettiamo il calcio d’inizio analizziamo il modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Mazza, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

La diretta tv di Spal Milan sarà un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare: salvo variazioni di palinsesto la partita di Serie A è disponibile sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del vostro decoder) e in assenza di un televisore sarà possibile assistervi anche grazie al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare installando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

In Spal Milan Di Biagio deve ancora fare a meno del suo portiere titolare Etrit Berisha: dentro allora Letica, che sarà protetto da Vicari e Bonifazi che agiranno come centrali con Thiago Cionek e Fares che dovrebbero essere i terzini. A centrocampo Bryan Dabo può prendere il posto di Valdifiori e Murgia per aumentare la fase di interdizione, al suo fianco Missiroli in cabina di regia con Lucas Castro spostato come esterno destro, dall’altra parte correrà invece Strefezza favorito su D’Alessandro. Panchina anche per Cerri: ad affiancare il grande ex Petagna dovrebbe essere Valoti, che farà un passo indietro partendo dalla trequarti. Nel Milan invece sembra essere tutto confermato: Pioli potrebbe cambiare il terzino destro affidandosi a Calabria, sull’altro versante Theo Hernandez e coppia centrale formata da Kjaer e Alessio Romagnoli, a protezione di Gigio Donnarumma. Solita cerniera di centrocampo formata da Kessie e Bennacer, davanti a loro il raccordo tra i reparti è rappresentato da Calhanoglu che sarà stretto tra gli esterni Castillejo e Bonaventura. Ibrahimovic torna a disposizione, ma partirà dalla panchina insieme a Rafael Leao: in questo momento Rebic, giocando da prima punta, non ha assolutamente rivali.

Per una previsione su Spal Milan ci vengono in aiuto le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i rossoneri sono chiaramente favoriti avendo un valore di 1,60 volte la puntata sul segno 2 per la loro vittoria, contro il valore di 5,50 che accompagna invece il segno 1 da giocare per il successo interno degli estensi. Il pareggio, eventualità che viene regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



