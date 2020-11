Diretta Spal Monza/ Streaming video Rai: via al quarto turno di Coppa Italia

DIRETTA SPAL MONZA: BROCCHI NON PUÒ FALLIRE!

Spal Monza, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, martedì 24 novembre 2020, sarà la prima partita in programma per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia 2020-2021. Sfida intrigante tra due belle realtà del campionato di Serie B, la diretta di Spal Monza avrà pure il fascino della partita secca: chi vince avanza, chi perde è eliminato, in caso di pareggio dunque serviranno i tempi supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore per sciogliere la parità e decidere chi avrà accesso agli ottavi di finale, dove la vincente di Spal Monza se la dovrà vedere con il Sassuolo, grande rivelazione del massimo campionato. Sabato la ripartenza del campionato di Serie B dopo la sosta ha portato alla Spal una bella vittoria contro il Pescara e al Monza invece un pareggio sul campo del Pordenone: due risultati entrambi positivi, ma che ci hanno detto pure che la Spal al momento sembra stare meglio, come confermano anche i 15 punti in classifica dei ferraresi contro i 10 del Monza. Questa sfida secca però potrebbe riservarci di tutto: come finirà Spal Monza?

DIRETTA SPAL MONZA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Monza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà pure a disposizione di tutti la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play per seguire questa partita del quarto turno di Coppa Italia. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MONZA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Spal Monza, è inevitabile pensare a un po’ di turnover, anche se questa sfida intriga molto e quindi emiliani e lombardi non dovrebbero snobbare la Coppa Italia. Come termini di riferimento indichiamo dunque le formazioni titolari nell’ultima uscita di campionato. Per la Spal, un 3-4-1-2 con Thiam in porta; Okoli, Tomovic e Salamon difensori; a centrocampo Dickmann, Missiroli, Salvatore Esposito e D’Alessandro; Valoti trequartista in appoggio a Di Francesco e Paloschi. Tra chi punta a una maglia da titolare possiamo citare Murgia, Strefezza, Sala e Sebastiano Esposito, in gol sabato partendo dalla panchina. Per il Monza si parte dal 4-3-1-2 con Lamanna in porta; Donati, Bettella (alle prese però con problemi alla caviglia), Bellusci e Carlos Augusto in difesa; D’Errico, Barberis e Armellino a centrocampo; Boateng trequartista alle spalle di Maric e Gytkjaer, anche qui con diversi nomi validi candidati per il turnover – da Pirola a Barillà, da Colpani a Frattesi, da Machin a Marin. Sarà molto interessante capire quanto i due mister varieranno le formazioni rispetto al campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Spal Monza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,25, ma il contesto è abbastanza equilibrato. Infatti per la vittoria del Monza (segno 2) si arriverebbe a quota 3,10, mentre in caso di pareggio la posta in palio sul segno X verrebbe rivalutata 3,40 volte.



