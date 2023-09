DIRETTA/ Spal Perugia streaming video tv: c’è una storia gloriosa dietro (Serie C, 15 settembre 2023)

DIRETTA SPAL PERUGIA: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Spal Perugia sono interessanti perché nelle ultime stagioni le due squadre si sono incrociate in Serie B: tre pareggi, due vittorie del Grifone e un’affermazione degli estensi dal 2017 al 2023. L’ultima vittoria esterna del Perugia è quella del novembre 2021, passato al Paolo Mazza con il rigore di Manuel De Luca dopo che Marco Mancosu aveva risposto all’iniziale vantaggio umbro di Marcos Curado. Quattro anni e mezzo prima era stata la Spal a imporsi in casa: in questo caso era finita 2-0 e le reti, a favore di una squadra che avrebbe coronato il sogno di tornare in Serie A, erano state timbrare da Sergio Floccari e Pasquale Schiattarella.

Tutti gli altri precedenti di Spal Perugia sono meno recenti: prima di queste sei sfide infatti avevamo avuto gli episodi, sempre in Serie B, tra gli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, con anche un 1-1 nella fase a gironi della Coppa Italia 1975-1976. Quel giorno, in casa della Spal, il Perugia aveva pareggiato al 90’ con Mario Scarpa; rete iniziale della Spal con Franco Pezzato. Ricordo interessante: l’allenatore biancazzurro era Francesco Petagna, nonno di Andrea passato di qui, sulla panchina del Perugia sedeva Ilario Castagner e in campo per gli umbri c’era il compianto Renato Curi, che oggi dà il nome allo stadio del Grifone. (agg. di Claudio Franceschini)

SPAL PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Spal Perugia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Spal Perugia, in diretta venerdì 15 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Spal e Perugia si preparano a un confronto di alto livello presso lo stadio ‘Mazza’ in una sfida che ha un chiaro sapore di Serie B. Entrambe le squadre sono destinate a svolgere un ruolo chiave in questa stagione di Lega Pro, e quindi la partita sarà un indicatore significativo sotto molti aspetti.

Il tecnico Mimmo Di Carlo schiererà il nuovo acquisto Dalmonte nel tridente d’attacco, affiancando Antenucci e Siligardi. In difesa, potrebbero esserci due cambi rispetto alla formazione titolare: Bruscagnin sostituirà Fiordaliso, mentre Valentini prenderà il posto di Peda. Gli estensi vogliono dare continuità al successo contro la Vis Pesaro. Dall’altra parte, Francesco Baldini sta valutando il ritorno di Koaun. Dopo il mancato trasferimento, l’ivoriano si è allenato bene ed è in lizza per iniziare la partita nel centrocampo insieme a Bartolomei e Iannoni. Il tecnico biancorosso dovrebbe poi confermare la difesa e il tridente offensivo che hanno pareggiato contro il Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Spal Perugia, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Domenico Di Carlo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Favero; Fiordaliso, Arena, Peda, Tripaldelli; Parravicini, Carraro, Maistro; Siligardi, Antenucci, Sits. Risponderà il Perugia allenato da Francesco Baldini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Acella; Ricci, Matos, Lisi.

SPAL PERUGIA PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

