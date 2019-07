Diretta Spal Pordenone/ Risultati live: bella sfida a Tarvisio (amichevole)

Spal Pordenone, in programma alle ore 17:00 di domenica 21 luglio, è una bella amichevole estiva che si gioca al Polisportivo Comunale Maurizio Siega di Tarvisio: le due società approfittano della vicinanza geografica dei loro ritiri per sfidarsi in una partita che mette di fronte due realtà che potrebbero essere accomunate nel loro percorso. La Spal, società storica nella prima metà del Secolo ma poi calata e finita nelle serie minori, in breve tempo ha conquistato nuovamente la Serie A ed è reduce da due salvezze consecutive, andando a caccia della terza sempre con lo stesso entusiasmo e Leonardo Semplici in panchina; il Pordenone ha ottenuto una storica promozione in Serie B e prosegue nel suo percorso di crescita, presentandosi ai nastri di partenza del campionato cadetto sperando di poter rappresentare una bella sorpresa. Ci aspettiamo dunque molte cose da questa partita; la diretta di Spal Pordenone si gioca tra poche ore, intanto possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco leggendone le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile la diretta tv di Spal Pordenone: per assistere a questa partita amichevole non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare i profili ufficiali che la società isolana mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PORDENONE

Per Spal Pordenone Semplici conferma il 3-5-2: tra i pali c’è Etrit Berisha con una difesa composta da Thiago Cionek, Salamon e Felipe che lasciano le corsie, in posizione avanzata, a D’Alessandro (o Strefezza) e Marko Jankovic, mentre in mezzo al campo potrebbe agire Valdifiori in cabina di regia con Missiroli e Murgia sugli interni, con staffette previste nel secondo tempo e gli inserimenti di giocatori come Federico Viviani, Valoti e Mattia Vitale. Petagna e Floccari potrebbero essere la coppia offensiva, con Paloschi e Moncini pronti nel secondo tempo; il Pordenone di Attilio Tesser (confermato in panchina) si presenta con un 4-3-1-2 nel quale Di Gregorio sarà protetto da Stefani e Bassoli che giocano come centrali difensivi, le fasce potrebbero essere presidiate da Semenzato e De Agostini. Davanti alla difesa si posiziona come sempre Burrai; Gavazzi e Pobega possono agire inizialmente in qualità di mezzali, Bombagi il favorito come trequartista con un tandem offensivo che potrebbe essere composto da Strizzolo e Magnaghi, oppure Germinale.



