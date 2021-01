Diretta Spal Reggiana/ Streaming video DAZN: granata per il riscatto? (Serie B)

DIRETTA SPAL REGGIANA: SFIDA COMPLICATA PER ALVINI

Spal Reggiana, in diretta dallo stadio Paolo Mazza, è la partita in programma oggi, lunedì 18 gennaio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Chiudiamo dunque con la diretta tra Spal e Reggiana una lunga 18^ giornata per il campionato di Serie B: un big match dunque per il Monday Night, dove pure ci faranno compagnia due squadre bisognose dei tre punti messi in palio, sia pure per motivi diversi. Dopo essere riuscita nell’impresa di mettere in scacco il Sassuolo nel turno degli ottavi di Coppa Italia, disputato a metà settimana, la formazione estense vuole dare seguito al trend positivo appena inaugurato anche in campionato. Nonostante i due KO recuperati su Ascoli e Brescia, la squadra di Marino ha subito rialzato la testa battendo nella 17^ giornata il Frosinone e ora vuole continuare su questa strada, per riprendere la scalata alla vetta della graduatoria, che la vede alla quinta piazza, prima di questo turno.

Momento completamente differente invece per la Reggiana di Mister Alvini: la squadra emiliana infatti sta vivendo davvero un periodaccio in termini di risultati. I granata dopo ben 4 KO di fila (contro Reggina, Pordenone, Pescara e Cittadella) sono scivolati fino al terzultimo gradino della classifica della Serie B: un piazzamento da cui sarà complicato sollevarsi. Pure la Reggina ha l’obbligo di provarci, anche se questa sera la partita con la Spal non si annuncia certo facile.

DIRETTA SPAL REGGIANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Reggiana non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAL REGGIANA

Per le probabili formazioni della diretta tra Spal e Reggiana, è facile che Mister Marino confermi gran parte dell’undici che ha ben fatto solo in settimana contro il Sassuolo in Coppa Italia. Sicuramente il tecnico schiererà i suoi secondo il consueto 3-4-3: ecco che allora in attacco già non mancherà Floccari come prima punta, con Di Francesco e Valoti confermati sull’esterno (occhio però a Brignola, sempre a disposizione dalla panchina). Per la mediana rimane indispensabile Missiroli al centro: al suo fianco sarà però ballottaggio tra Murgia e Esposito per la maglia da titolare, mentre in corsia sarà spazio dal primo minuto per il duo Dickmann-D’Alessandro. Nella difesa estense infine è confermata la presenza da titolare di Vicari: con il numero 23 si candidano Tomovic e Ranieri, ma attenzione a Spaltro e Sernicola che scalpitano dalla panchina.

Per lo schieramento dei granata invece Mister Alvini dovrebbe optare per il 3-4-1-2 come modulo di riferimento. In attacco i fan si chiedono se vedranno, pronto dal primo minuto Ardemagni, appena preso in prestito dal Frosinone. Altrimenti, senza il volto nuovo dello spogliatoio emiliano, saranno Lunetta e Kargbo a fare da punta, considerato che Zampano è stato squalificato dal giudice sportivo. Sulla tre quarti pare sicuro della maglia da titolare Radrezza: alle sue spalle sarà spazio per Muratore e Varone, con Kirwan e Libutti chiamati dal primo minuto sull’esterno di reparto. Per la difesa della Reggiana ecco che poi si faranno avanti come titolari Martinelli, Gatti e Gyamfi: Cerofolini coprirà lo spazio tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida della 18^ giornata di Serie B, non facciamo certo fatica a concedere agli estensi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 ha poi fissato a 6.75 la quotazione per il successo della Reggiana, mentre la vittoria della Spal è stata quotata a 1.50: per il pari ecco la valutazione di 4.00.



