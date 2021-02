Diretta/ Spal Reggina, streaming video DAZN. Estensi in frenata (Serie B)

DIRETTA SPAL REGGINA: ESTENSI BLOCCATI

Spal Reggina, in diretta sabato 27 febbraio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Estensi in frenata in un momento che in realtà, se sfruttato a dovere, avrebbe potuto lanciare la squadra allenata da Pasquale Marino nella corsa verso la Serie A. Così non è stato con la Spal che si è ritrovata a perdere un’ulteriore occasione nell’ultima trasferta sul campo del Vicenza, con 2 gol di vantaggio gettati al vento dai biancazzurri. Ben 6 partite senza vittoria per la Spal che ora è ottava in classifica, a +4 sul Frosinone nella corsa ai play off ma a -5 dal Monza secondo e dalla prospettiva della promozione diretta. La Reggina è invece in serie positiva, a +3 sulla zona play out dopo una serie di 3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 6 sfide disputate in campionato. Fondamentale anche l’ultima vittoria che i calabresi hanno ottenuto in casa contro il Pordenone grazie a un gol di Folorunsho, con la difesa amaranto che sta fornendo ottime risposte al tecnico Marco Baroni.

DIRETTA SPAL REGGINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Reggina non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL REGGINA

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Reggina allo Stadio Paolo Mazza. I padroni di casa allenati da Pasquale Marino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Missiroli, Esposito, Valoti, Sernicola; Paloschi, Di Francesco. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Baroni con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Nicolas; Del Prato, Loiacono, Dalle Mura, Liotti; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Denis.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Spal Reggina: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.15 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.75 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.95 volte l’importo scommesso.

