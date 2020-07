Diretta Spal Roma/ Streaming video tv: tutto facile per Fonseca? (Serie A)

Spal Roma, in diretta questa sera, mercoledì 22 luglio 2020, alle ore 21.45 dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, è in programma per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Ad essere onesti, la diretta di Spal Roma sulla carta vede chiaramente favoriti i giallorossi: per la Spal infatti questa sarà la prima partita dopo la matematica certezza della retrocessione, maturata a causa della sconfitta subita a Brescia domenica. In palio per i ragazzi del grande ex Luigi Di Biagio c’è dunque solo l’orgoglio, mentre per la Roma di Paulo Fonseca in questo finale di campionato c’è ancora il concreto obiettivo di arrivare davanti al Milan per evitare i preliminari di Europa League, che saranno ancora più fastidiosi in una stagione come la prossima, che avrà ritmi infernali. La Roma arriva dal pareggio contro l’Inter e parte logicamente favorita per la vittoria contro il fanalino di coda già retrocesso: guai però a sottovalutare l’impegno, ci si attende dai giallorossi una risposta di personalità in tal senso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SPAL ROMA

La diretta tv di Spal Roma sarà garantita sul canale Dazn 1, disponibile al numero 209 della piattaforma Sky per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure si potrà ricorrere alla diretta streaming video per gli abbonati Dazn, dal momento che questa sarà una delle tre partite di questa giornata di Serie A trasmessa in esclusiva dalla piattaforma disponibile tramite computer, dispositivi mobili o Smart Tv connessa a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ROMA

Leggiamo insieme ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Spal Roma. Per i ferraresi ci attendiamo un 4-4-2 in cui Cionek e Sala si giocano un posto di fianco a Vicari, Bonifazi e Reca nella difesa a quattro davanti a Letica. A centrocampo il possibile ballottaggio è tra Murgia e D’Alessandro per affiancare Valdifiori, Dabo e Strefezza, infine la coppia favorita in attacco per giocare dal primo minuto è composta da Floccari e Petagna. Nella Roma invece la difesa a tre è ormai una certezza e stante che Ibanez è acciaccato dovremmo vedere Mancini, il rientrante Smalling e Kolarov davanti a Pau Lopez. A centrocampo vi è un dubbio fra Cristante e Diawara per affiancare Veretout, mentre i due esterni dovrebbero essere Spinazzola e Zappacosta, infine in attacco dovremmo vedere Mkhitaryan e Carles Perez (favorito su Pellegrini) in appoggio alla prima punta Dzeko.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Spal Roma favorisce nettamente i giallorossi, visto che i ferraresi sono già retrocessi. Ecco dunque che l’agenzia Snai quota a 1,33 il segno 2, mentre poi si sale a 5,50 già in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 8,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo della Spal.



