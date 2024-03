Diretta/ Spal Torres, streaming video tv: trenta punti di differenza (Serie C, 6 marzo 2024)

DIRETTA SPAL TORRES, GARA SCONTATA O SORPRESA?

La diretta Spal Torres, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 racconta della 30esima giornata di Serie C Girone B. I biancoazzurri sono in formissima con 11 punti nelle ultime cinque partite giocate: vittorie contro Recanatese, Pescara e Sestri Levante più i pareggi che hanno mantenuto l’imbattibilità con Fermana e Arezzo.

Anche la Torres può essere soddisfatta delle ultime gare giocate visto che sono arrivate quattro vittorie tra il 14 febbraio e il 2 marzo per un totale di 12 punti su 12. Il primo successo è arrivato con la Lucchese in trasferta, seguito dall’1-0 casalingo al Perugia, il 2-1 esterno col Pontedera e infine il 4-1 inflitto al Pescara davanti al proprio pubblico.

SPAL TORRES, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Spal Torres sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Spal Torres sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SPAL TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spal Torres vedono i padroni di casa schierarsi col 4-4-2. In porta Galeotti, difesa a quattro composta da Peda, Ghiringhelli, Valentini e Tripaldelli. A centrocampo spazio a Dalmonte, Carraro, Buchel e Rao mentre in avanti coppia Antenucci-Rabbi.

La Torres replica con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali Zaccagno, retroguardia a tre formata da Idda, Antonelli e Siniega. Zecca e Zambataro saranno gli esterni con Cester e Giorico nella zona nevralgica del campo. Mastinu supporterà le due punte Ruocco e Scotto.

SPAL TORRES, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spal Torres favorita la squadra ospite a 2.60. Secondo sisal, l’1 vale 2.90 mentre la X è a 2.80.

L’Over 2.5 invece è offerto a 2.60, molto più alto dell’1.41 dell’Under. Infine, chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.64.

