Diretta Spezia Benevento/ Streaming video DAZN: liguri in ritardo (Serie B)

Spezia Benevento, che sarà diretta dal signor Marini e si gioca sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Momento nero per i liguri che con le ultime sconfitte contro Ascoli e Trapani hanno aperto ufficialmente lo stato di crisi, con un solo punto ottenuto nelle ultime cinque partite di campionato, un ruolino che ha annullato l’entusiasmo per quello che era stato l’esordio vincente sul campo del Cittadella. Dall’altra parte arriva un Benevento ancora imbattuto, che Filippo Inzaghi sta facendo veleggiare verso l’alta classifica, anche se per i sanniti l’ultimo pari interno contro l’Entella è stato un’occasione perduta. E, soprattutto, li ha costretti a mancare l’assalto al primo posto in classifica, andato per il momento ad appannaggio dell’Empoli.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SPEZIA BENEVENTO

Spezia-Benevento, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv ma esclusivamente in diretta streaming video via internet la sfida per tutti coloro che si collegheranno sul sito dazn.it tramite pc, o con smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione DAZN, che detiene l’esclusiva per la trasmissione dei match del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BENEVENTO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Spezia Benevento, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie B. 4-3-3 per lo Spezia allenato da Vincenzo Italiano, in campo con: Scuffet, Vignali, Capradossi, Terzi, Marchizza, Mora, Ricci M, Bartolomei, Ricci F, Galabinov, Gyasi. 3-5-2 per il Benevento guidato in panchina da Filippo Inzaghi, schierato con: Montipò, Gyamfi, Caldirola, Volta, Letizia, Kragl, Viola, Del Pinto, Tello, Coda, Sau.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Spezia Benevento, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella sannita: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 3.00 volte la somma investita, mentre viene offerta a 2.40 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.20 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato 1.75.



