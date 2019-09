Diretta Spezia Trapani/ Streaming video DAZN: siciliani a caccia del 1^ successo

Spezia Trapani, diretta dal signor Amabile, è la partita in programma oggi, domenica 29 settembre, tra le mura del Picco e valida per la sesta giornata di Serie B: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Dopo le prime cinque giornate del secondo campionato, tra i cadetti iniziano a prendere forma i gruppi di squadre che lotteranno per la promozione in A e quelle che invece si daranno battaglia per evitare la retrocessione. In questo senso la sfida tra Spezia e Trapani diventa dunque immediatamente uno scontro diretto tra contendenti che vogliono restare in Serie B. I liguri, malgrado i 4 punti raccolti, vogliono riscattare il pesante 3 a 0 subito in casa dell’Ascoli, mentre i siciliani dopo il primo punto conquistato contro la Cremonese, puntano finalmente a mettere a segno un +3 in classifica vincendo in trasferta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Trapani non sarà garantita sui canali tradizionali, ma sarà un’esclusiva riservata agli abbonati DAZN che potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Tuttavia da qualche giorno i clienti Sky hanno un canale dedicato, ovvero DAZN1 al numero 209, attraverso il quale accedere alla programmazione del portale. Il servizio sarà gratuito solo per chi avesse sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni.

DIRETTA SPEZIA TRAPANI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Spezia Trapani i padroni di casa ricorrono al 4-3-3 con Kapikas in porta e la linea difensiva composta da Vignali, Terzi, Marchizza e Bidaoui. In mediana dovrebbe andare il tris Maggiore, Ricci, Mora e nel tridente offensivo troveranno ancora spazio l’altro Ricci, Gyasi, trascinatore dell’attacco bianconero, e Burzorg. Sponda Ternana, Baldini dovrebbe confermare il solito 4-2-3-1 con Carneschi tra i pali alle spalle di Del Prete, Scognamillo, Pagliarulo e Jakimovski. A centrocampo Luperini e Taugourdeau, Pettinari, Moscati e Nzola sulla trequarti a sostegno dell’attaccante Tulli, ancora a caccia del primo gol stagionale malgrado un buon periodo di forma e di inserimento negli schemi tattici di Baldini. Da tenere in considerazione per lo Spezia l’assenza di Ramos sulla corsia di sinistra dopo l’espulsione rimediata dal terzino nell’ultimo turno per somma di ammonizioni. Questo non dovrebbe portare a sconvolgimenti della formazione dal punto di vista del sistema di gioco, ma la mancanza del terzino potrebbe rappresentare un punto debole per lo Spezia e concedere agli ospiti una corsia dove potersi inserire per far male. Il Trapani proverà a dare seguito ai progressi, quanto meno sul piano del gioco e sulla capacità di tenere la porta inviolata, mostrati contro la Cremonese.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le scommesse, la Snai vede come grande favorito lo Spezia, la cui vittoria si gioca a 1,75 contro i 5,25 del Trapani. Il pareggio è invece pagato 3,4 volte la posta.



