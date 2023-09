DIRETTA SPEZIA BRESCIA/ Video streaming tv: sono 20 i precedenti della sfida (Serie B, 26 settembre 2023)

DIRETTA SPEZIA BRESCIA: I TESTA A TESTA

La diretta del match Spezia Brescia propone una sfida tra due formazioni che si sono trovate l’una contro l’altra in ben 20 occasioni. Dieci sono state le vittorie della formazione ligure, che domina questa partita. Le restanti 10 partite hanno proposto 7 volte la parità è soltanto in tre circostanze un successo da parte dei lombardi. La prima sfida tra queste due formazioni è datata 2006, risultato di pareggio nella gara di andata che poi lascio spazio al ritorno con vittoria esterna del Brescia per 1-3. Tra il 2014 e il 2015 striscia di vittorie per la formazione di ligure con i risultati rispettivamente di 0-2; 0-1; 4-1 e 1-0. L’ultimo successo del Brescia sullo Spezia è datato 2018.

Ad andare in gol l’attaccante Ernesto Torregrossa ed in panchina sedeva l’ex Palermo e Trapani Boscaglia. La partita da segnalare è sicuramente quella del 2019, terminata con il risultato di 4-4. Ad andare in gol per il Brescia Tonali ed un super Donnarumma autore di tre reti; dall’altra parte due volte Bidaoui e le reti di Mora e Okereke. Questa partita è quella con il maggior numero di gol all’interno della sfida tra queste due formazioni. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate mi è arrivata la vittoria per lo Spezia, risultato di 3-1. (Marco Genduso)

DIRETTA SPEZIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Brescia sarà fornita dalla televisione satellitare, come tutte le altre partite di Serie B: l’appuntamento in questo caso è sui canali di Sky Sport, dunque bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio (in alternativa l’evento è disponibile in pay per view per i clienti “tradizionali”). Ricordiamo poi che il campionato cadetto è garantito anche dalla piattaforma DAZN: visione qui in diretta streaming video, sempre per gli abbonati, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SPEZIA BRESCIA: LIGURI IN CRISI!

Spezia Brescia, che sarà in diretta dallo stadio Picco alle ore 20:30 di martedì 26 settembre, si gioca per la 7^ giornata nel campionato di Serie B 2023-2024: sfida che volendo profuma anche di Serie A, ma che in questo momento rappresenta altro. Lo Spezia è in crisi: pareggio all’esordio e poi quattro sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro la Reggiana, e incredibile ultimo posto in classifica con il rischio che questo torneo ricalchi quello delBenevento lo scorso anno. Per ora Massimiliano Alvini è confermato, ma chiaramente anche questa fiducia potrebbe essere a tempo.

Riammesso in Serie B al posto della Reggina, il Brescia ha iniziato benissimo: due vittorie e poi il pareggio contro il Venezia che è squadra ambiziosa e costruita per il salto di categoria, quando verranno recuperate le tre partite che mancano si potrà capire di più su quale possa essere il passo di una squadra che è comunque in palla, e che non è facile affrontare. Aspettando allora che la diretta di Spezia Brescia arrivi a farci compagnia, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BRESCIA

Alvini potrebbe anche cambiare modulo per Spezia Brescia: l’anno scorso abbiamo visto la sua Cremonese con più schemi di gioco, potremmo anche ipotizzare una difesa a tre con Muhl, Nikolaou e Gelashvili a protezione del portiere Dragowski, a quel punto si alzerebbero i due laterali Amian e Reca che giocherebbero con i centrocampisti, qui Salvatore Esposito e Pickel con le alternative Cassata e Bandinelli. Quest’ultimo potrebbe avanzare per un potenziale 3-4-2-1, giocando con Verde, o un 3-4-1-2 a supporto di Francesco Pio Esposito e Luca Moro, che sarebbero gli attaccanti.

Il 3-4-1-2 è il modulo del Brescia: Daniele Gastaldello dovrebbe optare per Papetti, Cistana e Mangraviti davanti a Lezzerini, alzando la posizione dei due laterali Dickmann e Fares e con il dubbio in mezzo al campo, perché Ndoj e Besaggio sono in ballottaggio con Paghera e Dimitri Bisoli. Il capitano se la gioca anche sulla trequarti, con il veterano Bjarnason e con Galazzi e Olzer; giocherà solo uno perché davanti ci sono Flavio Bianchi e Borrelli, con Moncini che dovrebbe partire dalla panchina ma in questo momento si gioca anche la maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine della diretta di Spezia Brescia, e per un pronostico sul match, diciamo anche quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per la partita nella 7^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,50 volte la vostra giocata, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, equivalente a 4,25 volte la cifra investita su questa sfida.











