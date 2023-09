DIRETTA/ Spezia Como (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 3 settembre 2023)

DIRETTA SPEZIA COMO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In vista della diretta Spezia Como, vediamo storicamente cosa racconta il testa a testa tra le due squadre. Prima della prossima sfida valida per la 4^ giornata di Serie B, le due formazioni si sono affrontate ben 9 volte. 4 volte il match è terminato in parità; 4 vittorie per il Como e solo 1 per lo Spezia. Mettendosi alla ricerca del primo incrocio tra le due squadre bisogna partire dalla stagione 2000-2001. I lombardi trionfarono sia all’andata che al ritorno nel doppio confronto in Lega Pro (1-0 e 1-2).

Decisamente più recente è invece la sfida dello scorso anno in Coppa Italia con una storia decisamente diversa rispetto al confronto di 20 anni prima. Lo Spezia conquistò infatti la qualificazione al turno successivo con uno spettacolare 5-1. Basandosi solo sui tempi più recenti, i favori del pronostico potrebbero dunque essere a carico della squadra di casa. (Agg. Valerio Beck)

SPEZIA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spezia Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spezia Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SPEZIA COMO: DUE SQUADRE CON AMBIZIONI!

Spezia Como, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia ha ottenuto un punto nelle prime due partite di campionato, pareggiando 3-3 al debutto contro il Sudtirol ma subendo una sconfitta netta mercoledì sera per 3-0 sul campo del Catanzaro. La partita al Ceravolo avrebbe potuto avere un esito diverso se al 24′ Moro non avesse sbagliato un calcio di rigore, parato da Fulignati. Da quel momento in poi, i calabresi hanno preso il controllo del match, portandosi in vantaggio 2-0 all’inizio della ripresa con i gol di Biasci al 53′ e l’autogol di Nikolaou al 59′. Il terzo gol di Pompetti al 73′ ha affondato definitivamente la squadra ligure allenata da Massimiliano Alvini.

Dall’altra parte c’è il Como, alla ricerca della sua prima vittoria stagionale dopo un inizio di campionato poco brillante. I lariani, che non hanno giocato nel turno infrasettimanale a causa del rinvio della partita contro il Lecco, hanno esordito perdendo 3-0 sul campo del Venezia, per poi pareggiare 2-2 in casa contro la Reggiana sabato scorso. Nel match contro la Reggiana, la squadra di Moreno Longo ha condotto 2-0 grazie ai gol di Ioannou e Cerri, ma ha subito la rimonta degli emiliani che hanno siglato il definitivo 2-2 con un rigore realizzato da Vido al 90′.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA COMO

Le probabili formazioni della diretta Spezia Como, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Moutinho; Zurkowski, Esposito, Bandinelli; Verde, Moro, Antonucci. Risponderà il Como allenato da Moreno Longo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Semper; Cassandro, Odenthal, Barba, Ioannou; Da Cunha, Bellemo, Abilgaard, Chaija; Cerri, Cutrone.

SPEZIA COMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.73, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











