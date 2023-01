Diretta/ Spezia Lecce streaming video tv: Baroni alla cerca il poker (Serie A)

DIRETTA SPEZIA LECCE: TRASFERTA LIGURE PER I GIALLOROSSI

La diretta di Spezia-Lecce, partita in programma domenica 8 gennaio alle ore 15:00, è senza dubbio relativa ad una gara molto equilibrata e che potrebbe dare più di qualche spunto interessante. Entrambe fanno parte delle sette squadre a non aver mai perso nelle rispettive ultime tre giornate di campionato. Lo Spezia aveva infatti chiuso l’anno con il prestigioso pareggio con l’Udinese e i tre punti ottenuti in casa del Verona che pesano come macigni nella lotta per non retrocedere. Solamente un gol di Pasalic al 93′ ha impedito agli spezzini di vincere in casa con l’Atalanta, accontentandosi comunque di un punto d’oro.

Ancora più in forma il Lecce capace di vincere le ultime tre partite di fila, l’unica insieme a Inter e Juventus, battendo Atalanta, Sampdoria e Lazio. La recente rimonta contro i biancocelesti ha dato ulteriore slancio ad una squadra già in piena fiducia e quinta in classifica se si tiene conto delle ultime cinque gare con lo stesso bottino raccolto dal Milan. Lo Spezia è però un avversario complicato in casa, avendo ottenuto ben undici dei suoi quattordici punti complessivi proprio allo Stadio Alberto Picco.

SPEZIA LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Lecce si potrà vedere solo ed esclusivamente attraverso DAZN, abbonandosi dunque alla piattaforma detentrice dei diritti dell’intero campionato di Serie A, dalla prima all’ultima giornata. Con DAZN, è possibile abbonarsi scegliendo tra l’abbonamento Standard e Plus con l’unica differenza relativa alla possibilità di registrare un dispositivo in più e fruire della visione in contemporanea su due reti internet domestiche anziché una sola.

Per quanto la visione della diretta Spezia Lecce in streaming video si potrà fruire dell’evento attraverso un qualsiasi dispositivo tra cui computer, smartphone e tablet ma anche sulla televisione, aggiungendo “Zona Dazn” al proprio abbonamento Dazn in abbinamento con Sky oppure dotandosi di una chiavetta per la trasmissione da dispositivo mobile a tv come Google Chromecast o Amazon FireStick.

SPEZIA LECCE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spezia Lecce non vedono grossi cambiamenti rispetto alla prima gara del 2023 per entrambe le squadre. Lo Spezia dovrebbe infatti schierarsi con il 4-3-3 composto da Zovko in porta mentre in difesa Amian, il gioiellino Kiwior e Nikolau. Da destra verso sinistra, Holm, Bourabia, l’ex Venezia Ampadu, Bastoni e il nuovo acquisto Moutinho sull’out mancino. In avanti il tandem Gyasi-Nzola, autori nel primo tempo dei gol che avevano portato momentaneamente sul 2-0 i bianconeri contro l’Atalanta. Per la squadra giallorossa, Falcone proteggerà i pali del 4-3-3 disegnato da Baroni con Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo in difesa. Blin e Gonzalez le due mezzali con Maleh, arrivato nel mercato di gennaio dalla Fiorentina, come regista. In attacco Di Francesco, reduce da quarantacinque minuti di fuoco contro la Lazio con un assist e mezzo a referto, dovrebbe trovare una maglia di titolare con Strefezza sul lato opposto, suo il gol del pari con la Lazio, e Colombo al centro, match-winner dello scorso turno con il suo terzo gol nelle ultime quattro di campionato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Regna sostanziale equilibrio circa le quote per le scommesse della diretta Spezia Lecce. Leggermente favorita la squadra di casa, data a 2.65 da Snai, contro la quota 2.95 del Lecce. Pareggio a 3. Se entrambe le squadre segneranno almeno un gol la quota 1.77 risulterà vincente altrimenti a 1.95 si trova l’eventualità di una sola squadra a segno. A 1.47 la vittoria o pareggio del Lecce, a 1.40 la quota relativa all’imbattibilità dello Spezia. Si ripeterà il 2-0 per il Lecce di Coppa Italia a quota 14? O sarà lo Spezia a vincere, replicando l’1-0 del 2014 a 8.25? La parola al campo.

