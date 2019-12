Diretta Spezia Livorno/ Streaming video DAZN: sfida per la salvezza (Serie B)

Spezia Livorno, che sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi ed è in programma sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I liguri continuano a crescere, la formazione bianconera dopo la vittoria contro il Frosinone ha ottenuto un punto prezioso anche sul campo del Cosenza, in un importante scontro diretto nelle retrovie del campionato cadetto. La squadra di Italiano sta cercando una continuità mancata pesantemente nelle prime giornate di campionato, in cui lo Spezia ha alternato vittorie sorprendenti a cadute repentine. Dall’altra parte i labronici sono tornati a muovere la classifica pareggiando senza reti sul campo della Cremonese, ma al tempo stesso non sono riusciti ad abbandonare l’ultimo posto in classifica, visto che il Trapani è riuscito a fare bottino pieno contro il Chievo. Solo 11 punti in 14 partite finora per i toscani che restano a 5 lunghezze di distanza da uno Spezia che piano piano sta riuscendo a risalire, portandosi a una sola lunghezza di distanza dalla salvezza diretta, fuori dalla zona play out.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Livorno, match previsto sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Picco di La Spezia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 209 di Sky, ovvero DAZN1. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato cadetto, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA LIVORNO

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Spezia Livorno, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Picco di La Spezia, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia allenato da Vincenzo Italiano schiererà il 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Vignali; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; Ragusa, Gudjohnsen, Bidaoui. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Krapikas, Barone, Acampora, Benedetti, Bugzorg, Gyasi, Marchizza, Reinhart, Ricci, Terzi. Risponderà il Livorno guidato in panchina da Roberto Breda, che opterà su un 4-2-3-1 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Plizzari; Del Prato, Gonnelli, Bogdan, Gasbarro; Agazzi, Luci; Marras, Roca, Marsura; Mazzeo. Siederanno in panchina: Ricci, Zima, Boben, Braken, Di Gennaro, Morganella, Murilo, Porcino, Raicevic, Rizzo A. Rizzo L. Viviani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.95, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.40, mentre il successo in trasferta viene quotato 3.90. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.05, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.75.



