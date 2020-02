Diretta Spezia Pordenone/ Streaming video DAZN: bella sfida al Picco (Serie B)

Spezia Pordenone, diretta dall’arbitro Fourneau oggi pomeriggio, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Arriviamo a Spezia Pordenone con i liguri reduci da una fondamentale vittoria sul campo di un Crotone che sembrava lanciato verso la conquista della seconda piazza, ma che ha dovuto fare i conti contro una squadra di Italiano arrivata al suo ottavo risultato utile positivo. Seconda piazza rimasta ad appannaggio di un Pordenone sorpreso per la prima volta in casa in questa stagione dal rinnovato Pescara di Legrottaglie. I Ramarri sono comunque ancora in zona A, mentre lo Spezia è ormai fuori dalla zona calda della classifica e a sole 2 lunghezze dai play off. All’andata è stato il Pordenone a piegare di misura i liguri tra le mura amiche della Dacia Arena, gol decisivo messo a segno da Barison in apertura di ripresa. Lo Spezia non perde dalla trasferta di Pisa del 9 novembre scorso, il Pordenone ha vinto solo una delle ultime 4 partite disputate in campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Pordenone non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PORDENONE

Andiamo adesso a leggere insieme le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Spezia Pordenone, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Picco per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia allenato da Italiano dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos; Mora, Bartolomei, Maggiore; Nzola, Gudjohnsen, Ricci. Il Pordenone guidato in panchina da Tesser sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Bocalon, Candellone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Spezia e Pordenone, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.50, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.10 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 2.90. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.65.



