DIRETTA SPEZIA JUVE STABIA: RIFLETTORI SUL BIG-MATCH

È il big-match a sorpresa della ventunesima giornata di Serie B, parliamo naturalmente della diretta Spezia Juve Stabia che ci terrà compagnia dallo Stadio Alberto Picco della città ligure con fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 12 gennaio 2025. Basta infatti uno sguardo alla classifica per capire che la diretta Spezia Juve Stabia è sfida fra due delle prime cinque: lo Spezia arriva dalla sconfitta contro il Bari che comunque non ha danneggiato il terzo posto a quota 38 punti, anche se per inseguire le prime due si dovrà marciare davvero forte.

La Juve Stabia invece aveva pareggiato contro il Frosinone prima di Capodanno, c’era stato un piccolo rallentamento che però nulla toglie all’eccezionale cammino delle Vespe, neopromosse in Serie B e in lotta addirittura per la promozione nella massima categoria, che farebbe la storia per il club di Castellammare. La partita di oggi pomeriggio potrebbe aiutarci a capire fino a quale punto potrebbe spingersi il sogno campano, sarà un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta Spezia Juve Stabia…

SPEZIA JUVE STABIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Spezia Juve Stabia sarà visibile, oltre che naturalmente dal vivo allo stadio Alberto Picco, anche grazie alla diretta streaming video fornita dalle due piattaforme che trasmettono questo campionato di Serie B, cioè DAZN e anche LaB Channel su Amazon Prime Video.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVE STABIA

Spazio anche alle probabili formazioni per la diretta Spezia Juve Stabia. Per Luca D’Angelo peserà la squalifica di Salvatore Esposito, quindi potrebbe esserci un modulo 3-5-2 con Nagy insieme a Bandinelli e Cassata nel cuore della mediana. In porta invece Gori, con i tre difensori Mateju, Bertola e Wiśniewski davanti a lui, mentre Elia a destra e Aurelio a sinistra dovrebbero essere i due esterni; infine in attacco ecco Soleri e Francesco Pio Esposito per lo Spezia.

La risposta di Guido Pagliuca potrebbe invece prevedere un molto simile modulo 3-4-1-2 per la Juve Stabia: i difensori Varnier, Bellich e Ruggero davanti al portiere Thiam; a centrocampo Pierobon e Leone nel cuore del reparto, con Floriani e Fortini ai loro fianchi in qualità di esterni; qualche metro più avanti il trequartista Piscopo, infine Adorante e Candellone per comporre la coppia d’attacco delle Vespe.

TUTTO CHIARO PER IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Sembra molto chiaro il pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai circa la diretta Spezia Juve Stabia. Infatti il segno 1 è nettamente favorito e proposto a 1,77, mentre si sale già a quota 3,30 per il segno X e dunque il pareggio, mentre un colpaccio esterno varrebbe ben 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 per chi avrà creduto nelle possibilità della Juve Stabia.