DIRETTA/ Venezia Spezia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 15 settembre 2023)

DIRETTA VENEZIA SPEZIA

La diretta di Venezia Spezia, che potrebbe essere una sfida per la promozione, ha già un precedente in stagione: lo scorso 14 agosto al Picco la squadra ligure ha superato il primo turno di Coppa Italia ai rigori, grandi emozioni con il 2-2 nei 90 minuti e anche un penalty parato da Jesse Joronen a Salvatore Esposito, purtroppo poi rivelatosi inutile per i lagunari che hanno pagato gli errori, nella lotteria, di Joel Pohjanpalo e Francesco Zampano (per lo Spezia errore di Francesco Pio Esposito).

Quella sera, incredibilmente, oltre ai rigori dopo i supplementari se ne erano battuti altri tre in precedenza: sbagliato appunto quello di Esposito, segnati quelli di Luca Moro e Christian Gjtkyaer entrambi nel secondo tempo. In generale lo Spezia ha vinto le ultime tre partite; nel 2021-2022 quelle di Serie A, passando al Penzo con il gol di Mehdi Bourabia al 94’ dopo il botta e risposta tra Simone Bastoni e Pietro Ceccaroni; l’ultima vittoria casalinga del Venezia, in Serie B, è dell’agosto 2018 con rete di Simone Bentivoglio nel lungo recupero del primo tempo. Nelle ultime dieci abbiamo tre vittorie a testa e quattro pareggi; in generale il Venezia non batte lo Spezia da oltre tre anni. (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Venezia Spezia, in diretta venerdì 15 settembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Il Venezia è rimasto imbattuto nelle prime quattro giornate di campionato, accumulando un totale di 8 punti in classifica. La squadra allenata da Paolo Vanoli ha dimostrato di essere competitiva e pronta a lottare per posizioni di alto rango nella Serie B. Questa serie positiva è stata confermata dal pareggio senza gol ottenuto nel derby contro il Cittadella. Questa sfida, giocata al Tombolato, non è stata particolarmente emozionante, e il risultato di parità sembra essere stato giusto.

D’altra parte, lo Spezia ha avuto un avvio di campionato difficile, raccogliendo solo un punto nelle prime tre partite. Dopo un pareggio emozionante 3-3 nella partita d’apertura contro il Sudtirol, la squadra ligure ha subito una netta sconfitta per 3-0 contro il Catanzaro, seguita da una sconfitta per 1-0 contro il Como (con il gol di Barba al 24′). La squadra guidata da Massimiliano Alvini è già chiamata a mostrare un miglioramento significativo nelle prossime partite.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Venezia Spezia, match che andrà in scena allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Vanoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Candela, Alare, Idzes, Sverko; Andersen, Tessmann, Lella; Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. Risponderà lo Spezia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Mühl, Gelashvili, Nikolaou; Amian, Bandinelli, Ekdal, Zurkowski, Moutinho; Antonucci, P. Esposito.

VENEZIA SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











