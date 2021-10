DIRETTA/ Spezia Salernitana video streaming tv: è il primo incrocio in Serie A

DIRETTA SPEZIA SALERNITANA: TESTA A TESTA

Alla vigilia della ottava giornata di Serie A ci pare necessario dare un occhio anche allo storico che unisce Spezia Salernitana, in diretta questo pomeriggio. Dati alla mano possiamo oggi raccontare di ben 23 precedenti ufficiali già occorsi tra i due club e registrati dal 1938 a oggi e tra primo e secondo campionato nazionale come anche in Lega pro e Coppa italia. Il bilancio complessivo che ne ricaviamo pure ci racconta di 12 successi dei liguri e solo otto affermazioni dei granata, come anche di tre pareggi recuperati entro il triplice fischio finale.

Diretta/ Verona Spezia (risultato 4-0) video streaming tv: Bessa chiude i conti!

Vale poi la pena notare che l’ultimo testa a testa occorso tra Spezia e Salernitana è abbastanza vicino nel tempo e risale alla stagione 2019-20 della serie B: allora nel doppio confronto fu doppio successo per il club ligure, vincente sempre col risultato di 2-1, sia fuori casa che tra mura amiche. (agg Michela Colombo)

Diretta/ Salernitana Genoa (risultato finale 1-0) video tv: Djuric affonda il Grifone

DIRETTA SPEZIA SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Salernitana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: da quest’anno il fornitore ufficiale per la Serie A è DAZN che “concede” tre partite a giornata al satellite, in orari prestabiliti e fissi per ogni turno. Questo match dunque sarà soltanto in diretta streaming video, naturalmente disponibile per gli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguirlo su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Sassuolo Salernitana (risultato finale 1-0): riscatto per gli emiliani

SPEZIA SALERNITANA: SFIDA DELICATISSIMA!

Spezia Salernitana, partita in diretta alle ore 15:00 di sabato 16 ottobre, si gioca presso lo stadio Picco: è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021-2022, ed è chiaramente un delicatissimo incrocio per la salvezza. Le due squadre condividono il terzultimo (o penultimo) posto in classifica con 4 punti, avendo vinto una sola volta: se vogliamo la differenza sta nel fatto che la Salernitana il suo successo – in casa contro il Genoa – lo ha timbrato prima della sosta e dunque arriva con un morale diverso a un match che potrebbe essere determinante, pur se questo potremmo scoprirlo solo più avanti.

Lo Spezia invece ha perso le ultime tre partite, e in particolare la più recente ha visto i liguri incassare 4 gol a Verona: la panchina di Thiago Motta scricchiola e questa sfida interna deve necessariamente essere vinta per non andare poi a vivere guai peggiori. Sarà comunque molto interessante scoprire cosa succederà tra poche ore nella diretta di Spezia Salernitana; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita del Picco.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SALERNITANA

In Spezia Salernitana è squalificato Simone Bastoni, che si aggiunge alla lista di indisponibili per Thiago Motta: a sinistra allora potrebbe scalare Ferrer con Amian a destra, ma la novità dovrebbe essere la difesa a tre con Hristov, Erlic (se riuscirà a recuperare) e Nikolaou a protezione di Provedel, pronto a scalzare Zoet. In mediana può andare Verde se Kovalenko fosse out, con lui agirà Maggiore; resta confermato il tridente d’attacco, con Nzola favorito come centravanti – ma occhio a Manaj – e accompagnato nel caso da Antiste e Gyasi.

Nella Salernitana si è fatto male Ribéry, quindi Castori potrebbe puntare su un tridente con Simy, Djuric e Federico Bonazzoli insieme; in mediana dei due Coulibaly dovrebbe giocare Mamadou, perché Lassana non è al top e dunque lascerà posto a Kastanos con il solito Di Tacchio nella posizione di regista. In difesa rischia l’acciaccato Ranieri: in caso di forfait sarà Jaroszynski a giocare a sinistra, sull’altro versante Gyomber dovrebbe farcela e in mezzo ci saranno Strandberg e Gagliolo, con Belec come sempre a difendere la porta dei granata.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un pronostico su Spezia Salernitana possiamo consultare le quote che sono state fornite dai bookmaker, in particolare quelle dell’agenzia Snai: qui il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,25 volte la giocata, mentre il segno X per l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare 3,20 volte quanto messo sul piatto e il successo della squadra ospite, regolato ovviamente dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte l’ammontare dell’importo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA