Video/ Salernitana Genoa (1-0): highlights e gol. Prima gioia di Castori!

Prima gioia per Castori nella stagione 2021-22 della Serie A: nella settima giornata di campionato la Salernitana ha superato con il risultato di 1-0 il Genoa. Per i granata un’impresa che sa di storia: erano 22 anni che il club non andava a punteggio pieno nel primo campionato italiano, dall’ultimo maggio 1999, quando i campani batterono il Vicenza.

Raccontando ora le emozioni del match, va detto che il via si fa attendere qualche minuto: già nel riscaldamento il grifone perde Destro e sarà un forfait che peserà e non poco per Ballardini quella sera. Si parte e pure i rossoblu, in deficit di attaccanti, si rendono subito pericolosi, mentre i rivali faticano a creare qualcosa di consistente: Criscito si fa subito avanti ma il suo tiro colpisce l’arbitro, mentre da parte dei granata sono ben pochi squilli nella prima parte del tempo e ben poco efficaci. Passano i minuti e il ritmo cresce ma non le occasioni da gol: si arriva all’intervallo con ben poco da segnalare in campo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa subito i due allenatori hanno da ridisegnare il proprio schieramento: sono parecchi cambi dalla panchina, ma con forze fresche in campo anche il match si fa più intenso e divertente. Al via subito il Genoa a spingere ma i granata rimangono ben attenti: è poi solo al 66’ che è boato all’Arechi per il gol del neo entrato Djuric, che con un bel tiro beffa in primis la difesa e poi anche l’incolpevole Sirigu tra i pali.

Sotto di un gol e pure rimasto senza Criscito, che nel frattempo si è infortunato, il club rossoblu è alle corde: nel finale Ballardini prova a inserire anche Padev in una sorta di mossa disperata, ma non ha effetto. Negli ultimi minuti Ekuban e Rovella provano a insidiare la difesa rivale ma non c’è scampo: al triplice fischio dell’arbitro è successo della salernitana per 1-0 contro il Genoa.

IL TABELLINO

Salernitana – Genoa 1 – 0

Reti: 21′ st Djuric.

Salernitana: Belec, Coulibaly M. (1′ st Obi), Strandberg, Ribery, Gondo (16′ st Bonazzoli), Coulibaly L. (37′ pt Di Tacchio), Ranieri (36′ st Jaroszynski), Kastanos, Gyomber, Simy (16′ st Djuric), Gagliolo. All. Fabrizio Castori A disposizione: Fiorillo, Veseli, Schiavone, Zortea, Kechrida, Bogdan, Vergani.

Genoa: Sirigu, Sabelli (12′ st Fares), Criscito (17′ st Ghiglione), Bani, Bianchi (12′ st Ekuban), Badelj, Cambiaso, Maksimovic, Rovella, Kallon, Toure (28′ st Pandev). All. Davide Ballardini A disposizione: Semper, Marchetti, Melegoni, Behrami, Vasquez, Hernani, Laurens, Galdames.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia. Assistenti: Filippo Valeriani (sez. Ravenna) – Daniele Marchi (sez. Bologna). IV Uomo: Luca Massimi (sez. Termoli). Var: Massimiliano Irrati (sez. Pistoia). Assistente Var: Luca Mondin (sez. Treviso).

Ammoniti: Gyomber, Ribery (S), Maksimovic, Cambiaso (G). Recupero: 4′ pt, 5′ st.

