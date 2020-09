Diretta Spezia Sassuolo/ Streaming video DAZN: prima storica per i liguri (Serie A)

DIRETTA SPEZIA SASSUOLO: IL DEBUTTO DEI LIGURI!

Spezia Sassuolo, che è in diretta dallo stadio Alberto Picco alle ore 12:30 di domenica 27 settembre, rappresenta un evento a suo modo storico: nella 2^ giornata della Serie A 2020-2021 assisteremo all’esordio assoluto dei liguri nella massima serie. Promossi per la prima volta grazie ai playoff, gli spezzini hanno saltato la prima giornata avendo giocato le partite per il salto di categoria fino ad agosto inoltrato; come altre squadre hanno goduto di un riposo extra e dunque giocheranno solo oggi, potendo anche aprire in casa. L’avversario è il Sassuolo che per la terza stagione consecutiva viene allenato da Roberto De Zerbi; i neroverdi vanno alla ricerca del salto di qualità che significherebbe lottare concretamente per l’Europa, ma settimana scorsa è arrivato soltanto un pareggio sul campo del Cagliari. Vedremo come andranno oggi le cose; aspettando che la diretta di Spezia Sassuolo prenda il via possiamo analizzare brevemente quelle che sono le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SPEZIA SASSUOLO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Sassuolo dovrebbe essere trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder satellitare: la sinergia tra le due emittenti permette anche ai clienti del satellite, che lo siano da almeno tre anni, di utilizzare lo schermo per seguire questa partita di Serie A, che in alternativa potrà essere visionata come di consueto attraverso la diretta streaming video DAZN, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SASSUOLO

Eccoci alle probabili formazioni di Spezia Sassuolo: gioca sempre con il 4-3-3 Vincenzo Italiano, che davanti al portiere olandese Zoet prevede Erlic e Marchizza mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Mattiello e Dell’Orco. A centrocampo è Matteo Ricci a occuparsi della regia, le due mezzali a supportarlo saranno probabilmente Maggiore e Bartolomei mentre nel tridente offensivo Galabinov parte in vantaggio su Farias e Piccoli, con Gyasi e Agudelo che sono a loro volta in vantaggio per occupare le corsie esterne. Nel Sassuolo manca ancora Boga che è risultato positivo al Coronavirus: spazio ad Haraslin nella linea di trequarti che, completata da Domenico Berardi e Djuricic, si piazzerà alle spalle di Caputo. Con Magnanelli fuori dai giochi aumentano le chance di vedere Locatelli e Obiang titolari in mediana; la loro cerniera dovrà anche proteggere una difesa nella quale Chiriches e Gian Marco Ferrari saranno i due centrali, Consigli il portiere e Toljan e Kyriakopoulos i terzini in vantaggio sulla concorrenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono gli ospiti a essere favoriti nel pronostico su Spezia Sassuolo, come ci dicono anche le quote fornite dall’agenzia Snai: 1,73 è il valore posto sul segno 2 che identifica la vittoria neroverde, mentre il segno sul quale puntare per il successo dei liguri vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,50 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,90 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA