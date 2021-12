DIRETTA SPEZIA SASSUOLO/ Streaming video tv: due i testa a testa in terra ligure

DIRETTA SPEZIA SASSUOLO: LO STORICO

Interessanti sono i precedenti che ci portano alla diretta di Spezia Sassuolo. Al Picco il match in questione si è giocato solo due volte e ha sempre visto i neroverdi imporsi. Il primo precedente è una gara di Serie B del settembre 2012, una gara terminata col risultato finale di 0-2. La gara in questione fu decisa dai gol di Missiroli e Troianiello a cavallo dell’intervallo. Le due squadre si ritrovarono di fronte poi nello scorso campionato quello della storica promozione dei liguri in Serie A. Il match terminò col risultato finale di 1-4. Gli ospiti erano passati avanti con Djuricic al minuto 12 con pareggio alla mezz’ora di Galabinov.

Nella ripresa la decidevano i gol di Berardi, Defrel e Caputo. Il passivo poteva essere decisamente più pesante perché ai neroverdi furono annullati tre gol dal var per fuorigioco, tutti siglati da Ciccio Caputo che alla fine si tolse la soddisfazione di mettere la ciliegina sulla torta come già detto. Sarà molto interessante vedere come terminerà la gara di oggi per aggiornare questo sommario bilancio. (agg Matteo Fantozzi)

SPEZIA SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Spezia Sassuolo di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN, si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisogna essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet e disporre di un dispositivo abilitato alla visione come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart Tv. Questa partita non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva con l’emittente Sky Sport.

PUNTI PESANTI PER I LIGURI

Spezia Sassuolo, in diretta domenica 5 dicembre alle ore 15:00 dallo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà valevole per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Lo Spezia sta vivendo un periodo piuttosto negativo. La sconfitta subita in casa dell’Inter con il risultato di 2-0, è la quarta patita nelle ultime cinque gare di campionato. Thiago Motta non sembra essere più al sicuro sulla panchina bianconera e una sconfitta potrebbe costargli l’esonero. Lo Spezia è quindi a caccia di un successo per salvare il tecnico brasiliano e per allontanare le zone calde della classifica. I liguri sono in diciassettesima posizione con 11 punti, uno in più rispetto alla zona retrocessione, occupata dal Genoa a 10.

Situazione ben diversa per il Sassuolo. La formazione di Alessio Dionisi è reduce dal pareggio per 2-2 contro la capolista Napoli, con la vittoria sfumata negli ultimi minuti, a causa del gol di Defrel annullato dal Var. I neroverdi sono in una situazione di classifica piuttosto tranquilla, occupando la dodicesima posizione con 19 punti. Dionisi sembra aver trovato la giusta quadra per la sua squadra, la quale è in serie positiva da tre turni, in cui ha pareggiato due volte e vinto in casa del Milan. Il bilancio delle sfide della scorsa stagione tra le due squadre, vede una situazione di parità. Nella gara di andata infatti il Sassuolo vinse a La Spezia con il risultato di 1-4, mentre in quella di ritorno i liguri si imposero al Mapei Stadium con il punteggio di 1-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA SASSUOLO

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo per disputare la gara Spezia Sassuolo del campionato di Serie A. La panchina di Thiago Motta non sembra essere molto salda. Nella sfida contro il Sassuolo, l’allenatore dello Spezia proporrà quindi una formazione piuttosto offensiva. Con il modulo 4-3-3, dovrebbero scendere in campo i seguenti undici: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, risponderà affidandosi al suo collaudato 4-2-3-1. Dal primo minuto ci saranno ancora Raspadori e Scamacca, si siederà ancora in panchina Defrel, apparso in buona condizione nell’ultima uscita contro il Napoli. Questa la probabile formazione titolare del Sassuolo, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto per affrontare lo Spezia: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Raspadori; Scamacca.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Spezia Sassuolo di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria casalinga dello Spezia, abbinata al segno 1 ha una quota di 3.25. Il risultato meno probabile sembra il pareggio, con il segno X proposto a 3.65. Sembrano favoriti gli ospiti, con il successo del Sassuolo, associato al segno 2, quotato a 2.10.



