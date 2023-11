DIRETTA/ Spezia Ternana (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 12 novembre 2023)

DIRETTA SPEZIA TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Spezia Ternana evidenzia due rose che si schierano rispettivamente al diciottesimo e diciannovesimo posto della classifica. Una partita che serve per ritrovare la via dei punti utile per allontanarsi dai playout e da un’eventuale retrocessione. Padroni di casa che hanno raccolto solamente 8 gol in 12 partite, risultando essere il secondo peggior attacco dell’intero campionato. I punti sono 9 mentre i gol subiti ben 16. Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative per i bianconeri che sono alla ricerca di prestazioni e forma per ribaltare la classifica.

Ternana che ha raccolto tre punti in meno e si posiziona al penultimo posto di questa classifica. Anche per i rossoverdi i gol subiti sono 16 mentre quelli realizzati due in più. In tema marcatori da attenzionare il giovane Filippo Di Stefano che nell’ultima sfida contro il Venezia, così come in quella precedente contro il Brescia, è rimasto in panchina a guardare la sfida seduto. Chissà che questa non possa essere la partita del ritorno da titolare per continuare il suo momento di forma dopo i due gol realizzati contro Reggiana e Sampdoria. (Marco Genduso)

SPEZIA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spezia Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spezia Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SPEZIA TERNANA: INCROCIO PER LA SALVEZZA!

Spezia Ternana, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia ha affrontato mercoledì sera il recupero della seconda giornata contro il Lecco, concludendo la partita in un pareggio a reti inviolate al Rigamonti-Ceppi. La sfida contro i blucelesti di Bonazzoli non è stata particolarmente entusiasmante, sebbene nella ripresa entrambe le squadre abbiano avuto un’occasione importante a testa (Amian per i liguri e Novakovich per i padroni di casa). Il pareggio ha portato gli Aquilotti di Massimiliano Alvini a quota 9 punti, ora distanti di tre punti dalla zona di salvezza.

D’altro canto, la Ternana è chiaramente in crisi, con tre sconfitte consecutive che hanno portato il loro totale a otto. Occupando l’ultimo posto in classifica con 6 punti e subendo l’aggancio della Feralpisalò, ciò ha portato all’esonero di Cristiano Lucarelli. Nel turno precedente, le Fere, ora guidate da Roberto Breda, hanno subito una sconfitta per 1-0 in casa contro il Venezia, con la rete di Busio al minuto 74.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Ternana, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Amian, Nikolaou, Bertola; Elia, Bandinelli, S. Esposito, Kouda, Reca; P. Esposito, Antonucci. Risponderà la Ternana allenata da Roberto Breda con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Diakitè, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Labojko, Pyyhtia, Corrado; Favilli, Raimondo.

SPEZIA TERNANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Ternana, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l'eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











