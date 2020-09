Diretta Sporting Napoli/ Streaming video Sky: amichevole di lusso a Lisbona

Sporting Napoli, in diretta dallo stadio José Alvalade di Lisbona alle ore 20.30 italiane (le 19.30 locali) di questa sera, domenica 13 settembre 2020, è una amichevole di lusso ad una sola settimana dall’inizio del campionato di Serie A, che vedrà naturalmente protagonista il Napoli di Gennaro Gattuso, per il quale la partita di oggi sarà un probante test internazionale. La diretta di Sporting Napoli ci ricorda quella che era la normalità in pre-campionato fino all’anno scorso, ma che raramente abbiamo visto in questa strana estate 2020, cioè una amichevole contro una squadra straniera di blasone e prestigio in uno stadio altrettanto affascinante. Il Napoli si concede questo lusso appena due giorni dopo l’amichevole disputata contro il Pescara venerdì e ormai ad una sola settimana di distanza dal debutto dei partenopei nel campionato di Serie A 2020-2021. L’amichevole in casa dello Sporting Lisbona sarà di conseguenza per il Napoli la prova generale verso i primi impegni ufficiali, in campionato e poi in Europa League: una partita da non perdere…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE SPORTING NAPOLI

Buone notizie per tifosi e appassionati: la diretta tv di Sporting Napoli sarà garantita da Sky, anche se in pay per view: chi vorrà seguire l’amichevole, dovrà acquistarla seguendo le linee guida al costo di 9,99 euro. Per loro il match sarà visibile anche in diretta streaming video su Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky su PC, smartphone o tablet. Per tutti gli altri, il sito e i profili social del Napoli saranno invece punti di riferimento fondamentali.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING NAPOLI

Dando adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni di Sporting Napoli, i padroni di casa dello Sporting Lisbona allenati da Amorim dovrebbero schierarsi con un prudente 5-3-2, con questi possibili titolari: Adan in porta; folta difesa a cinque con Antunes, Neto, Feddal, Coates e Porro da destra a sinistra; centrocampo a tre che potrebbe vedere titolari Matheus, Wendel e Santos; infine il tandem d’attacco composto da Tomas e Cabral.

Quanto al Napoli, Gennaro Gattuso naturalmente insisterà sul suo ormai tradizionale 4-3-3: titolare in porta dovrebbe essere Ospina, protetta dalla difesa a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Mario Rui possibili titolari da destra a sinistra; in mediana ci attendiamo il terzetto composto da Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere dal primo minuto in campo oggi Politano, Mertens e Insigne, dunque sarà davvero una prova generale verso il campionato.



