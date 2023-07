La missione sarà difficile, ma la diretta della staffetta 4×100 mista uomini merita tutta la nostra attenzione nell’ultima giornata dei Mondiali nuoto 2023 a Fukuoka. L’appuntamento sarà alle ore 14.19 italiane (le 21.19 locali) di oggi pomeriggio, domenica 30 luglio 2023 per la finale, dopo le batterie che hanno avuto luogo nella notte italiana, come sempre quando si parla di staffette. La staffetta 4×100 mista uomini infatti ha scritto pagine di storia del nuoto e più in generale dello sport italiano negli ultimi anni, a cominciare dal bronzo olimpico conquistato due anni fa da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi a Tokyo.

L’anno leggendario però è stato il 2022, quando l’Italia ha colto addirittura un inaudito oro mondiale nella rassegna iridata di Budapest, a dir poco storico perché nella staffetta 4×100 mista uomini (che prevede una frazione per ogni stile del nuoto) vincono praticamente sempre gli americani, con l’Australia semmai “autorizzata” a dare fastidio agli Usa. A Budapest invece l’Italia ha scritto la storia, per poi vincere l’oro anche agli Europei di Roma con Matteo Rivolta al posto di Burdisso nella frazione a farfalla e infliggendo più di quattro secondi a tutti. Con queste premesse, eccovi allora tutte le info utili per seguire la diretta della staffetta 4×100 mista uomini ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka…

DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI STREAMING VIDEO E TV, MONDIALI NUOTO 2023

La finale della staffetta 4×100 mista uomini ai Mondiali di nuoto 2023 sarà visibile in diretta tv (essendo nella seconda parte della sessione serale) su Rai 2, canale ovviamente numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI, FINALE MONDIALI NUOTO 2023: IL CONTESTO

La diretta della staffetta 4×100 mista uomini si merita quindi i riflettori ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka, anche se per l’Italia il compito si annuncia più difficile rispetto agli scorsi anni. Pesano in particolare le difficoltà dei nostri specialisti della farfalla, che rischia di essere un “buco” nel confronto con le altre Nazionali più forti del mondo. Sarà poi delicatissimo anche il compito di Alessandro Miressi, che dovrebbe essere il titolare designato nello stile libero: il torinese non è al suo top, però dovrà dare il massimo possibile, altrimenti le speranze potrebbero azzerarsi.

Infine, ci sono naturalmente Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, ovviamente nelle frazioni a dorso e rana: l’anno scorso a Budapest entrambi erano diventati campioni del Mondo dei 100 individuali e completarono un capolavoro senza precedenti con l’oro anche in staffetta, quest’anno si sono confermati sul podio con un doppio argento e naturalmente dovranno essere il nostro punto di forza. Dorso e rana tra l’altro sono le prime due frazioni: fondamentale partire con il piede giusto per sperare di sognare ancora con la diretta della staffetta 4×100 mista uomini.











