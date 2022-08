La staffetta 4×100 mista uomini sarà la chiusura di lusso per gli Europei di nuoto Roma 2022 per quanto riguarda le gare del nuoto in corsia, perché alle ore 19.25 ci sarà la finale della gara in cui ai recenti Mondiali di Budapest l’Italia ha scritto la storia vincendo il titolo iridato addirittura davanti alle corazzate Usa e Australia, che in genere monopolizzano la staffetta che premia più di tutte la completezza del movimento natatorio di una nazione, dal momento che si deve nuotare in tutti e quattro gli stili. Fu quindi una pagina di storia, che naturalmente speriamo di replicare anche nella staffetta 4×100 mista uomini degli Europei, considerata naturalmente anche l’assenza dei due colossi.

DIRETTA/ Europei nuoto Roma 2022 video streaming Rai: oro Ceccon e già 4 medaglie

Gli autori della grande impresa furono Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi, naturalmente nell’ordine a dorso, rana, farfalla e stile libero. Stasera dovremmo rivedere in azione Ceccon, Martinenghi e Miressi, mentre nella frazione a farfalla, in base ai risultati individuali di questi Europei, potrebbe trovare posto Matteo Rivolta. In ogni caso, l’Italia sarà la nazionale di riferimento e di conseguenza l’attesa è grandissima: ecco allora tutte le info utili per seguire la finale della staffetta 4×100 mista uomini agli Europei di nuoto 2022…

Medagliere Europei nuoto 2022/ Medaglie Italia: oro e due argenti, siamo a quota 48!

STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE EUROPEI DI NUOTO 2022

La finale della staffetta 4×100 mista uomini agli Europei di nuoto Roma 2022 sarà visibile in diretta tv (essendo la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI, FINALE EUROPEI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

L’Italia quindi sarà la favorita d’obbligo della finale della staffetta 4×100 mista uomini agli Europei di nuoto Roma 2022, come è giusto che sia per chi detiene l’oro iridato. Sulla carta, la somma di dorso, rana e stile libero ci vede senza dubbio in vantaggio su tutti in maniera anche netta, nella farfalla possiamo comunque schierare un nuotatore di ottimo livello e quindi l’Italia è favorita senza ombra di dubbio, anche se in staffetta non si può mai dare nulla per scontato e la doppietta euro-mondiale sarebbe un’altra impresa leggendaria.

THOMAS CECCON MEDAGLIA D'ORO/ 100 dorso Europei: è vittoria in 52"21

Per ora possiamo dire che le premesse sono molto interessanti, perché stamattina in batteria abbiamo schierato un quartetto “di riserva” con Michele Lamberti, Federico Poggio, Federico Burdisso e Manuel Frigo e abbiamo ottenuto comunque il miglior tempo in 3’34”35. Vero che anche altre nazioni – Gran Bretagna e Francia su tutte – hanno fatto scelte simili, ma la forza degli Azzurri si coglie anche dalla profondità della rosa a disposizione. Si va a caccia dell’oro della staffetta 4×100 mista uomini agli Europei di nuoto Roma 2022, per sognare ancora…











© RIPRODUZIONE RISERVATA