DIRETTA STARA PAZOVA MILANO/ Video streaming tv: focus sulle serbe (Champions League, 10 gennaio 2024)

DIRETTA STARA PAZOVA MILANO: LE AVVERSARIE

Mentre aspettiamo la diretta di Stara Pazova Milano possiamo fare un breve recap della squadra serba, che in questo gruppo A di Champions League ha ottenuto soltanto due punti: sono frutto della vittoria contro Mulhouse, naturalmente al tie break, e se non altro dunque lo Stara Pazova si è tolto la soddisfazione di vincere una partita contro una squadra già abituata a giocare nella fase a gironi di Champions League. Qualcuno potrebbe notare un fatto curioso: se la nazionale serba è unadelle più forti al mondo, lo stesso non si può dire delle squadre di club.

Il punto è che le big di questo Paese giocano tutte all’estero: la rosa che ha raggiunto la finale degli ultimi Europei aveva la sola Aleksandra Uzelac, peraltro praticamente mai utilizzata, impegnata in patria (nello Zeleznicar), le altre tutte in squadroni stranieri come Eczacibasi (Tijjana Boskovic e Maja Ognjenovic, quest’ultima oggi a Scandicci), Galatasaray (Mina Popovic, oggi alla Lokomotiv Kaliningrad) o la stessa Milano, perché nel Vero Volley ha giocato la centrale Jovana Stevanovic prima di passare all’Eczacibasi. Dunque lo Stara Pazova utilizza giocatrici che non fanno parte dell’élite del volley serbo, questo non significa che la crescita non possa comunque avvenire. (agg. di Claudio Franceschini)

STARA PAZOVA MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a una diretta tv di Stara Pazova Milano, perché la Champions League di volley femminile non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; sappiamo tuttavia che i diritti per trasmettere i match di questa competizione sono stati acquistati da Discovery Plus, dunque gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire la partita in questione in diretta streaming video, utilizzando i loro dispositivi mobili (PC, tablet e smartphone) e attivando qui i dati del proprio abbonamento, oppure sfruttando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TRASFERTA AGEVOLE!

Stara Pazova Milano sarà in diretta dallo Sportsko Poslovni Centar di Ruma, alle ore 19:00 di mercoledì 10 gennaio: si gioca per la quinta giornata nel gruppo A di volley Champions League 2023-2024, e in questo torneo femminile il Vero Volley ha già ottenuto la qualificazione al playoff. Adesso però, con questa trasferta in terra serba, Milano può avvicinare la possibilità di chiudere al primo posto e dunque volare direttamente ai quarti: dipenderà dal match casalingo contro il VakifBank, già nettamente battuto a Istanbul nella partita di andata.

In questa Champions League Milano non ha mai tremato: un solo set lasciato per strada, e la conferma di come il passo sia quello giusto per arrivare in fondo e provare finalmente a mettere un grande trofeo in bacheca, detto comunque che anche in ambito nazionale il Vero Volley si deve sbloccare e in entrambi i casi si tratta di fare i conti con la dominante Conegliano. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Stara Pazova Milano, aspettando che si giochi facciamo qualche valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa serata.

DIRETTA STARA PAZOVA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Stara Pazova Milano rappresenta una formalità per il Vero Volley: come già detto, la squadra lombarda è già sicura di essere almeno ai playoff mentre per il primo posto, e dunque i quarti di finale senza dover passare dallo spareggio, dovrà comunque fare i conti con il VakifBank. La trasferta di Ruma non può spaventare una squadra che è partita per vincere tutto, e che ha assunto negli anni il ruolo di corazzata: il girone di Champions League può e deve rappresentare una formalità.

Questo è infatti accaduto a Milano, che ha lasciato per strada un solo set (in casa contro Mulhouse) ma che intanto ha testato le sue capacità con la straordinaria vittoria di Istanbul: ecco, quella partita può davvero segnare uno spartiacque perché il Vero Volley ha capito di poter battere anche una squadra che ha vinto più volte la Champions League (e anche l’ultima), una lezione che sarà utile per quando si inizierà a fare sul serio correndo per il titolo, intanto Milano proverà a proseguire nel suo percorso netto con la quinta vittoria in altrettante partite del gruppo A, tra poco scopriremo come andranno le cose.

